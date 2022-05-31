Sport24: Федотов является основным кандидатом на пост главного тренера «Динамо»

«Динамо» рассматривает главного тренера «Сочи» Владимира Федотова в качестве основного кандидата на пост наставника московской команды вместо покинувшего клуб Сандро Шварца.

Об этом сообщает Sport24.

Отмечается, что у Федотова есть более выгодное предложение от «Сочи», над которым он сейчас думает. В связи с этим велика вероятность, что тренер отклонит предложение московской команды. Сообщается, что владелец сочинского клуба рассчитывает на тренера в будущем сезоне.

Федотов является главным тренером «Сочи» с 2020 года. В сезоне-2021/22 он привёл команду к серебряной медали чемпионата России, опередив «Динамо» на три очка.

Ранее сообщалось, что Федотов стал лучшим тренером мая в РПЛ.