Sport24: Федотов является основным кандидатом на пост главного тренера «Динамо»
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Об этом сообщает Sport24.
Отмечается, что у Федотова есть более выгодное предложение от «Сочи», над которым он сейчас думает. В связи с этим велика вероятность, что тренер отклонит предложение московской команды. Сообщается, что владелец сочинского клуба рассчитывает на тренера в будущем сезоне.
Федотов является главным тренером «Сочи» с 2020 года. В сезоне-2021/22 он привёл команду к серебряной медали чемпионата России, опередив «Динамо» на три очка.
Ранее сообщалось, что Федотов стал лучшим тренером мая в РПЛ.