Юран — об уходе Жиркова и Мамаева: хочу привезти в «Химки» Роналду и Месси

Главный тренер «Химок» Сергей Юран, отвечая на вопрос о намерении сохранить в составе Павла Мамаева и Юрия Жиркова, в шутливой форме заявил о желании пригласить в команду Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«После последнего тура с руководством обсудим, какие возможности у нас будут. Будем решать по бюджету, по комплектованию команды, какие позиции нам нужны, пойдёт ли руководство клуба на омоложение состава», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что по вопросу с Юрием Жирковым и Павлом Мамаевым нужно понимание, какие задачи будут стоять перед командой. По его словам, это является немаловажным фактором, так как желание есть, а возможностей может не быть.

«Я хочу Криштиану Роналду и Месси привезти в «Химки», желание у меня запредельное. Но мне скажут, чтобы опустился на земельку», — заключил Юран.

Жирков и Мамаев перешли в «Химки» минувшей зимой. Юрий провёл за команду три матча, а Мамаев вышел на поле в составе подмосковного клуба один раз.

Ранее сообщалось, что «Химки» не планируют продлевать контракты с полузащитниками Мамаевым и Жирковым.