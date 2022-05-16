«Чемпионат»: Жирков и Мамаев покинут «Химки» по окончании сезона

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Подмосковный футбольный клуб «Химки» не будет продлевать контракты с полузащитниками Павлом Мамаевым и Юрием Жирковым.
«Чемпионат»: Жирков и Мамаев покинут «Химки» по окончании сезона
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Как сообщает «Чемпионат», такое решение было принято, так как оба игрока являются возрастными и часто травмируются. Их действующие соглашение истекают по окончании сезона.

Жирков и Мамаев перешли в «Химки» минувшей зимой. Юрий провёл за команду три матча, а Мамаев вышел на поле в составе подмосковного клуба один раз.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал поражение в матче 29-го тура первенства РПЛ с «Ростовом».

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