Терюшков: «Химки» максимально осложнили себе задачу по избеганию зоны вылета

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал поражение от «Ростова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Максимально осложнили себе задачу по избеганию зоны вылета и стыковых матчей, учитывая сегодняшнюю победу «Уфы». Будем теперь решать её со «Спартаком». Последим ещё за результатом матча «Урал» — «Рубин», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

«Химки» в гостях уступили «Ростову» (1:2).

«Ростов» набрал 38 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Химки» (29) — на 12-й строчке.

Ранее Терюшков подтвердил, что «Зенит» интересуется Лантратовым.