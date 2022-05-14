Терюшков: «Химки» максимально осложнили себе задачу по избеганию зоны вылета
- РИА Новости
«Максимально осложнили себе задачу по избеганию зоны вылета и стыковых матчей, учитывая сегодняшнюю победу «Уфы». Будем теперь решать её со «Спартаком». Последим ещё за результатом матча «Урал» — «Рубин», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».
«Химки» в гостях уступили «Ростову» (1:2).
«Ростов» набрал 38 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Химки» (29) — на 12-й строчке.
Ранее Терюшков подтвердил, что «Зенит» интересуется Лантратовым.