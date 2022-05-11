Терюшков подтвердил, что «Зенит» интересуется Лантратовым

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал новость об интересе «Зенита» к 26-летнему вратарю команды Илье Лантратову.

«Официальных предложений по Лантратову не было ни от одного клуба. Есть заинтересованность от «Зенита» и от многих других клубов», — цитирует Терюшкова Sport24.

По его словам, «Химки» планируют отдать Лантратова в топ-клуб, где футболист будет первым номером и иметь постоянную игровую практику. Он также подчеркнул, что в клубе готовы рассматривать предложения по игроку.

«Сумма в 2 млн отступных? Не могу назвать точной цифры, но сумма больше, чем 2 млн», — заключил Терюшков.

Лантратов перешёл в «Химки» летом 2019 года из воронежского «Факела». В сезоне-2021/22 в 28 матчах чемпионата России он пропустил 44 мяча и провёл девять сухих матчей.

Ранее Лантратов заявил, что хотел бы попробовать себя в топ-клубе.