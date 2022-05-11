Терюшков подтвердил, что «Зенит» интересуется Лантратовым
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«Официальных предложений по Лантратову не было ни от одного клуба. Есть заинтересованность от «Зенита» и от многих других клубов», — цитирует Терюшкова Sport24.
По его словам, «Химки» планируют отдать Лантратова в топ-клуб, где футболист будет первым номером и иметь постоянную игровую практику. Он также подчеркнул, что в клубе готовы рассматривать предложения по игроку.
«Сумма в 2 млн отступных? Не могу назвать точной цифры, но сумма больше, чем 2 млн», — заключил Терюшков.
Лантратов перешёл в «Химки» летом 2019 года из воронежского «Факела». В сезоне-2021/22 в 28 матчах чемпионата России он пропустил 44 мяча и провёл девять сухих матчей.
Ранее Лантратов заявил, что хотел бы попробовать себя в топ-клубе.