Голкипер «Химок» Лантратов заявил, что хотел бы попробовать себя в топ-клубе

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Вратарь подмосковных «Химок» Илья Лантратов высказался о возможности перехода в команду, которая претендует на высокие места.
Голкипер «Химок» Лантратов заявил, что хотел бы попробовать себя в топ-клубе
  • globallookpress.com

«Думаю, любой футболист хочет попробовать себя в команде, которая за что-то борется. Но тем не менее в прошлом сезоне «Химки» заняли восьмое место, достаточно удачно выступили. В этом году немножко заковырялись в начале сезона, но сейчас надо спокойно заканчивать чемпионат и выдыхать», — цитирует 26-летнего голкипера «Спорт-Экспресс».

Лантратов дал понять, что знает об интересе со стороны больших клубов. Однако он подчеркнул, что до окончания сезона старается не думать о смене команды.

Лантратов перешёл в «Химки» летом 2019 года из воронежского «Факела». В сезоне-2021/22 в 27 матчах РПЛ он пропустил 43 мяча и провёл девять сухих матчей.

Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в €2 млн.

Ранее сообщалось, что «Химки» обжалуют удаление Сергея Юрана в матче с «Уфой».

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