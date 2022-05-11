Хачанов обыграл Карреньо-Бусту во втором круге турнира в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов нанёс поражение испанцу Пабло Карреньо-Бусте и вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:1.

Россиянин допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из девяти. Карреньо-Буста сделал пять эйсов и допустил четыре двойные ошибки.

В третьем круге Хачанов встретится с победителем пары Григор Димитров (Болгария) — Стефанос Циципас (Греция).

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв проиграл сербу Филипу Краиновичу в матче второго раунда турнира ATP категории «Мастерс» в Риме.