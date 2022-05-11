Хачанов обыграл Карреньо-Бусту во втором круге турнира в Риме
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Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:1.
Россиянин допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из девяти. Карреньо-Буста сделал пять эйсов и допустил четыре двойные ошибки.
В третьем круге Хачанов встретится с победителем пары Григор Димитров (Болгария) — Стефанос Циципас (Греция).
Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв проиграл сербу Филипу Краиновичу в матче второго раунда турнира ATP категории «Мастерс» в Риме.