Хачанов обыграл Карреньо-Бусту во втором круге турнира в Риме

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Российский теннисист Карен Хачанов нанёс поражение испанцу Пабло Карреньо-Бусте и вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме.
Хачанов обыграл Карреньо-Бусту во втором круге турнира в Риме
  • Gettyimages.ru
  • © Silvia Lore

Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:1.

Россиянин допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из девяти.  Карреньо-Буста сделал пять эйсов и допустил четыре двойные ошибки.

В третьем круге Хачанов встретится с победителем пары Григор Димитров (Болгария) — Стефанос Циципас (Греция).

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв проиграл сербу Филипу Краиновичу в матче второго раунда турнира ATP категории «Мастерс» в Риме.

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