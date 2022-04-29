Рекордсмен мира без олимпийской медали: конькобежец Юсков объявил о завершении карьеры

Денис Юсков объявил о завершении спортивной карьеры. Прославленный конькобежец установил мировой рекорд на дистанции 1500 м, однако так и не смог завоевать олимпийскую медаль. В Сочи в 2014-м он остался только четвёртым, а на Игры в Пхёнчхане его не допустили, как и многих других российских спортсменов. За соревнованиями в Пекине трёхкратный чемпион мира следил из дома, потому что пропустил весь сезон из-за травмы колена.

Трёхкратный чемпион мира Денис Юсков объявил о завершении спортивной карьеры. Уникальный конькобежец устанавливал рекорды на дистанции 1500 м, но так и не завоевал олимпийскую медаль, а последний год восстанавливался после травмы колена.

«Мне кажется предельно логичным решение закончить карьеру сейчас, тем более в нынешних обстоятельствах, когда международных соревнований на горизонте не предвидится, а есть только Кубок России, чемпионат России. Я пропустил довольно много, на прежний уровень вернуться было бы тяжело. Так что всё вполне логично, так ведь?» — приводит слова Юскова «Матч ТВ».

Карьера Дениса складывалась непросто. Он успешно выступал на юношеском и юниорском уровнях, установил три рекорда России, два из которых не побиты до сих пор. Однако стремительный взлёт прервала история с допинг-пробой, в которой нашли марихуану. Спортсмен в итоге был полностью оправдан, но вместо соревнований три года занимался судебными тяжбами.

Случившееся не сломало Юскова. Вернувшись, он начал ярко проявлять себя на международном уровне. К Олимпиаде в Сочи конькобежец подходил уже в качестве лидера сборной России, однако завоевать медаль не сумел. Спортсмен остановился в шаге от пьедестала почёта, заняв обидное четвёртое место на своей коронной дистанции 1500 м.

Не самое лучшее выступление на Играх-2014 только подтолкнуло Дениса ещё больше работать и тренироваться. Три года подряд он завоёвывал на «полуторке» только золотые медали чемпионатов мира. Его называли суперзвездой конькобежного спорта, сравнивали с Усейном Болтом и Майклом Фелпсом. На дорожке Юсков мог проиграть только себе, а в хороших кондициях «привозил» соперникам около секунды. Поэтому вполне закономерно, что в декабре 2017 года, накануне Олимпиады в Пхёнчхане, он установил мировой рекорд на дистанции 1500 м.

Увы, будучи на пике формы, в Корею Денис не полетел. Он был отстранён от соревнований, как и многие прославленные российские спортсмены: в МОК зацепились за то самое сомнительное дело с марихуаной. Золото на «полуторке» тогда выиграл нынешняя конькобежная звезда Кьелд Нейлс. Как признаётся Юсков, данный период получился самым сложным в жизни. В тот момент он разочаровался в олимпийском движении.

«2018 год был особенный. Мы ведь были так рядом, находились на сборе в Японии. Я, конечно, после этого ещё стартовал и на других соревнованиях, хотя понятно, что всё это пережить было непросто. Я давал бодрые интервью, улыбался, но, думаю, слово «депрессия» тут вполне можно применить… Словом, я пережил это, оставил позади. Но скажу честно, разочарование в олимпийском движении буквально физически ощущалось. То есть нас же как воспитывали с детства — Олимпиада, высокие ценности, ты тренируешься, борешься с самим собой, бьёшь свои рекорды, идёшь к олимпийской мечте. И вот оно… Разочарование было полнейшее!» — отметил спортсмен.

Впрочем, и это не сломило Дениса, он продолжал выступать — и в 2019 году стал победителем Кубка мира на дистанции 1500 м. Затем началась пандемия, а вместе с ней и отмена всех международных соревнований. В итоге не выдержал испытаний организм Юскова: из-за проблем с коленом он пропустил весь олимпийский сезон и за своих партнёров по команде, отправившихся в Пекин, переживал у экрана телевизора.

«Смотрел и так включился эмоционально! Я никогда так не болел. Оказалось, это дико интересно — смотреть. (Смеётся.) Другое дело, может быть, я не топил бы так за людей, которых не знаю», — признался конькобежец.

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Ещё до Олимпиады в Китае Юсков не знал, сможет ли вернуться на лёд. А когда россиян отстранили от международных соревнований, принял решение всё-таки завершить спортивную карьеру. Однако чем заниматься дальше, 32-летний атлет пока не знает.

«Работать тренером — это, если браться по-хорошему, если начинать с азов, зарплата в 40 тыс. рублей. Ну серьёзно? В магазине такие цены… как вообще предполагается, что начинающий специалист может выжить? А я ведь могу многому научить. Сейчас просто ищу себя, рассматриваю разные варианты, жду: может, будут какие-то идеи, предложения. В общем, это новая история в моей жизни — посмотрим, какой она будет», — объяснил Денис.

В Союзе конькобежцев России пообещали оказать поддержку Юскову в любых его начинаниях. Исполнительный директор Варвара Барышева отметила, что его выступления всегда были яркими и значимыми для отечественного спорта.

«Да, обстоятельства не позволили ему завоевать самую важную медаль для любого спортсмена — олимпийскую награду. Это не сделало его карьеру менее значимой и менее яркой. Я очень надеюсь, что Денис найдёт себя в жизни — будет это связано со спортом или чем-то иным. Важно, чтобы он чувствовал поддержку, и мы эту поддержку всегда готовы ему оказать», — сказала Барышева.