Ковтун стал тренером в школе олимпийской чемпионки Сотниковой

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Четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун будет тренером в школе олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой.
Ковтун стал тренером в школе олимпийской чемпионки Сотниковой
  • AP
  • © Petr David Josek

«Спешим поделиться отличной новостью: Максим Ковтун начал сотрудничество с Sotka School, — говорится в социальных сетях школы.

В 2019 году Ковтун завершил спортивную карьеру. В активе фигуриста два серебра и бронза чемпионатов Европы, два серебра командного чемпионата мира, а также четыре золота первенства России. Он занял второе место на Универсиаде 2019 года в Красноярске.

Ранее Щербакова показала, как исполняет тройной аксель на тренировках.

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