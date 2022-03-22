Ковтун стал тренером в школе олимпийской чемпионки Сотниковой

Четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун будет тренером в школе олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой.

«Спешим поделиться отличной новостью: Максим Ковтун начал сотрудничество с Sotka School, — говорится в социальных сетях школы.

В 2019 году Ковтун завершил спортивную карьеру. В активе фигуриста два серебра и бронза чемпионатов Европы, два серебра командного чемпионата мира, а также четыре золота первенства России. Он занял второе место на Универсиаде 2019 года в Красноярске.

Ранее Щербакова показала, как исполняет тройной аксель на тренировках.