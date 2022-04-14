«Никак не связано со спецоперацией»: пятиборец Лесун заявил об искажении западными СМИ его слов об уходе из спорта

Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун опроверг опубликованную в западных СМИ информацию о якобы отказе выступать под российским флагом из-за спецоперации на Украине. Спортсмен подчеркнул, что журналисты сильно сместили вектор его заявления. На самом деле россиянин завершил спортивную карьеру, причём по личным, а не политическим причинам. По словам президента Федерации спортивного пятиборья России Вячеслава Аминова, титулованный атлет уже давно исключён из состава сборной команды. Тем не менее, проходят юридические консультации по поводу защиты интересов спортсмена.

Олимпийский чемпион — 2016 по современному пятиборью Александр Лесун оказался замешан в скандальную историю из-за британских СМИ. 13 апреля на сайте BBC (доступ к сайту ограничен Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры РФ. — RT) был опубликован текст, из которого следовало, что спортсмен якобы отказался от выступления за команду России из-за ситуации на Украине. При этом в тексте присутствуют слова атлета о том, что он вовсе попрощался со спортом ещё до начала спецоперации.

«Я гордился тем, что выступаю под российским флагом. Моя бабушка русская, у меня много родственников в России. Россия всегда была дорога моему сердцу, она была чем-то сильным, великим. И я сейчас говорю не о политике или армии, я говорю о людях, о природных красотах. Я всегда ощущал связь с этой страной. 22 февраля я завершил свою спортивную карьеру, а через два дня начались все эти события», — приводило издание слова Лесуна.

Цитаты пятиборца быстро разлетелись в отечественных медиа, однако сам спортсмен поспешил опровергнуть недостоверную информацию. Он оказался шокирован тем, как исказили в тексте изначальный посыл его высказываний.

«В этом материале сильно смещён вектор, и я в шоке от этого. Вроде мои слова, но журналисты сместили вектор моих высказываний. Я лишь сказал, что в феврале я завершил спортивную карьеру. И больше выступать в современном пятиборье не хочу. Это никак не связано со спецоперацией на Украине. Я не отказывался выступать за Россию из-за политической ситуации. Я завершил карьеру из-за того, что у нас вообще происходит в мире современного пятиборья, из-за личных моментов, связанных с нашей федерацией», — цитирует Лесуна «Матч ТВ».

Спортсмен родился в Белоруссии и до 20 лет выступал за сборную этой страны. В 2008 году он принял решение перебраться в Россию. К лондонской Олимпиаде Лесун подошёл в ранге действующего чемпиона мира и лидера международного рейтинга, но выступил неудачно, оказавшись лишь на четвёртом месте. Титул покорился ему только в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Кроме того, за годы выступления он завоевал четыре золотые медали чемпионатов мира и столько же — чемпионатов Европы. И Александр не скрывает, что большой вклад в его успех внесли российские специалисты.

«Именно Россия сделала меня олимпийским чемпионом, именно российский тренерский состав. Я прекрасно это понимаю», — подчеркнул спортсмен.

В Федерации спортивного пятиборья России в свою очередь привели подробности завершения карьеры титулованного пятиборца. По словам президента организации Вячеслава Аминова, шесть лет после триумфальной для себя Олимпиады Лесун почти не выступал на значимых турнирах, из-за чего потерял международный рейтинг.

«В прошлом году не выступал ни на одном соревновании, потому что не попадал в рейтинг. Просил, чтобы его взяли на те или иные соревнования в порядке исключения. Хотел, чтобы взяли в прошлом году на чемпионат Европы в Нижнем Новгороде. Но я посоветовался с тренерами, и они сказали, что не можем это сделать, иначе мы развалим сборную. Если спортсмен не в рейтинге, если он не достигает результата, то он не выступает», — пояснил функционер в беседе с «Матч ТВ».

Он также отметил, что Лесун был исключен из списка национальной команды и в настоящий момент «находится в свободном полёте».

«Он не может выступать за сборную России, потому что он вне сборной уже давно. Также он и не в тренерском штабе. Думаю, что это его эмоциональное личное мнение, которое не разделяет федерация и тренерский штаб», — подчеркнул Аминов.

Личный тренер спортсмена Алексей Хапланов сообщил, что в настоящее время в ФСПР проходят консультации с юристом по вопросу защиты интересов Лесуна в связи с публикацией. Кроме того, наставник усомнился в том, что его подопечный всерьёз намерен уйти из спорта. Он предположил, что соответствующее заявление атлет сделал на эмоциях.

«Александр не состоит в сборной, потому что не было результатов в 2021 году, но он всё ещё спортсмен. У него была травма спины, из-за которой всё было в щадящем режиме. Он даже мне ещё не говорил, что решил окончательно завершать карьеру», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Лесун же рассказал, что уже обращался в федерацию по поводу тренерской работы, но должность специалиста по фехтованию, которую там предложили, его не устроила.

«Всё-таки это не тот уровень, на который я рассчитываю. Есть недопонимание, поэтому буду дальше смотреть варианты», — заметил бывший спортсмен.

Аминов в свою очередь подчеркнул, что дорога в тренерский штаб сборной для Лесуна не закрыта, однако ему нужно «взяться за разум» и придерживаться всех правил, которые есть в федерации.

«Пока ему надо показать, на что он способен. Пока результатов никаких нет. Как спортсмен после 2016 года он уже не состоялся, а как тренер ещё не состоялся. Сейчас он на каком-то перепутье. Хорошо. Ничего страшного», — сказал глава федерации «Матч ТВ».