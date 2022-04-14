«Никак не связано со спецоперацией»: пятиборец Лесун заявил об искажении западными СМИ его слов об уходе из спорта
- Legion-Media
Олимпийский чемпион — 2016 по современному пятиборью Александр Лесун оказался замешан в скандальную историю из-за британских СМИ. 13 апреля на сайте BBC (доступ к сайту ограничен Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры РФ. — RT) был опубликован текст, из которого следовало, что спортсмен якобы отказался от выступления за команду России из-за ситуации на Украине. При этом в тексте присутствуют слова атлета о том, что он вовсе попрощался со спортом ещё до начала спецоперации.
«Я гордился тем, что выступаю под российским флагом. Моя бабушка русская, у меня много родственников в России. Россия всегда была дорога моему сердцу, она была чем-то сильным, великим. И я сейчас говорю не о политике или армии, я говорю о людях, о природных красотах. Я всегда ощущал связь с этой страной. 22 февраля я завершил свою спортивную карьеру, а через два дня начались все эти события», — приводило издание слова Лесуна.
Цитаты пятиборца быстро разлетелись в отечественных медиа, однако сам спортсмен поспешил опровергнуть недостоверную информацию. Он оказался шокирован тем, как исказили в тексте изначальный посыл его высказываний.
«В этом материале сильно смещён вектор, и я в шоке от этого. Вроде мои слова, но журналисты сместили вектор моих высказываний. Я лишь сказал, что в феврале я завершил спортивную карьеру. И больше выступать в современном пятиборье не хочу. Это никак не связано со спецоперацией на Украине. Я не отказывался выступать за Россию из-за политической ситуации. Я завершил карьеру из-за того, что у нас вообще происходит в мире современного пятиборья, из-за личных моментов, связанных с нашей федерацией», — цитирует Лесуна «Матч ТВ».
Спортсмен родился в Белоруссии и до 20 лет выступал за сборную этой страны. В 2008 году он принял решение перебраться в Россию. К лондонской Олимпиаде Лесун подошёл в ранге действующего чемпиона мира и лидера международного рейтинга, но выступил неудачно, оказавшись лишь на четвёртом месте. Титул покорился ему только в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Кроме того, за годы выступления он завоевал четыре золотые медали чемпионатов мира и столько же — чемпионатов Европы. И Александр не скрывает, что большой вклад в его успех внесли российские специалисты.
«Именно Россия сделала меня олимпийским чемпионом, именно российский тренерский состав. Я прекрасно это понимаю», — подчеркнул спортсмен.
В Федерации спортивного пятиборья России в свою очередь привели подробности завершения карьеры титулованного пятиборца. По словам президента организации Вячеслава Аминова, шесть лет после триумфальной для себя Олимпиады Лесун почти не выступал на значимых турнирах, из-за чего потерял международный рейтинг.
«В прошлом году не выступал ни на одном соревновании, потому что не попадал в рейтинг. Просил, чтобы его взяли на те или иные соревнования в порядке исключения. Хотел, чтобы взяли в прошлом году на чемпионат Европы в Нижнем Новгороде. Но я посоветовался с тренерами, и они сказали, что не можем это сделать, иначе мы развалим сборную. Если спортсмен не в рейтинге, если он не достигает результата, то он не выступает», — пояснил функционер в беседе с «Матч ТВ».
Он также отметил, что Лесун был исключен из списка национальной команды и в настоящий момент «находится в свободном полёте».
«Он не может выступать за сборную России, потому что он вне сборной уже давно. Также он и не в тренерском штабе. Думаю, что это его эмоциональное личное мнение, которое не разделяет федерация и тренерский штаб», — подчеркнул Аминов.
Личный тренер спортсмена Алексей Хапланов сообщил, что в настоящее время в ФСПР проходят консультации с юристом по вопросу защиты интересов Лесуна в связи с публикацией. Кроме того, наставник усомнился в том, что его подопечный всерьёз намерен уйти из спорта. Он предположил, что соответствующее заявление атлет сделал на эмоциях.
«Александр не состоит в сборной, потому что не было результатов в 2021 году, но он всё ещё спортсмен. У него была травма спины, из-за которой всё было в щадящем режиме. Он даже мне ещё не говорил, что решил окончательно завершать карьеру», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Лесун же рассказал, что уже обращался в федерацию по поводу тренерской работы, но должность специалиста по фехтованию, которую там предложили, его не устроила.
«Всё-таки это не тот уровень, на который я рассчитываю. Есть недопонимание, поэтому буду дальше смотреть варианты», — заметил бывший спортсмен.
Аминов в свою очередь подчеркнул, что дорога в тренерский штаб сборной для Лесуна не закрыта, однако ему нужно «взяться за разум» и придерживаться всех правил, которые есть в федерации.
«Пока ему надо показать, на что он способен. Пока результатов никаких нет. Как спортсмен после 2016 года он уже не состоялся, а как тренер ещё не состоялся. Сейчас он на каком-то перепутье. Хорошо. Ничего страшного», — сказал глава федерации «Матч ТВ».