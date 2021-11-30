«Скандал в Токио — только повод»: Лесун о замене конкура на сёрфинг, ослах вместо лошадей и угандийских пятиборцах

Большинство атлетов выступают против исключения конкура из программы соревнований по современному пятиборью и сейчас готовят иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил олимпийский чемпион Александр Лесун. По его мнению, скандал на Играх в Токио стал лишь поводом для международной федерации UIPM, которая в данном вопросе преследует свои цели. Спортсмен также рассказал, почему он против замены конкура на сёрфинг, бокс или борьбу, вспомнил, как однажды на соревнованиях в Мексике пятиборцам вместо лошадей предоставили ослов, и признался, что никогда не встречал угандийских коллег.

«Однажды в Акапулько нам привезли ослов»

— Каково ваше отношение к решению убрать конкур из программы соревнований пятиборцев?

— Для пятиборья это смерть. Более того, это решение неправомерно. Международный союз современного пятиборья преследует какие-то непонятные мне цели.

— Говорят, что Международный олимпийский комитет поставил ультиматум…

— Это всё враньё. Нет ни одного документа, подтверждающего данную информацию. Плюс ко всему, нет никаких гарантий, что, убрав конкур, мы в 2028 году останемся в программе Игр в Лос-Анджелесе. При этом конный спорт, насколько я знаю, там точно будет.

— В чём тогда логика убирать лошадей из пятиборья, если они всё равно будут на Олимпиаде?

— А её и нет. Идёт какая-то внутренняя борьба, которой я пока не понимаю. Кому-то выгодно убрать коня именно из пятиборья.

— Как показалось, в Токио лошади были не готовы к соревнованиям такого уровня.

— Абсолютно согласен. Сейчас придрались к немке. Но она зрелая, опытная женщина, которая хорошо ездит верхом. Лошадь «заклинило». И что ей было делать, если конь оказался не готов? Не оправдываю, что спортсменка его ударила, но она просто не справилась с эмоциями. Не может хороший конь закидываться два раза в такой ситуации. Вы же по лужам не идёте, вы их перепрыгнете. А для лошади наши барьеры — маленькие лужицы.

— Часто такие животные встречаются на турнирах?

— Не поверите, один раз выступали в Акапулько, и нам вместо лошадей привезли ослов. Правда! Спортсмены были в шоке. Ослы даже галопом не умели бежать, не выезжены абсолютно. Как можно было допустить проведение таких соревнований, я не очень понимаю. Хотя с уважением отношусь к Мексике, там хорошая федерация.

— Почему такое происходит?

— Мы готовы меняться, можем пойти на многие изменения в конкуре. Но сама федерация этого не хочет. Она не намерена тратить денежные средства и другие ресурсы на этот вид программы. Раньше у нас были международные сборы, но которых большое внимание уделялось верховой езде, а также существовало лицензирование спортсменов. Если хорошо держишься в седле, тебя допускают до соревнований. А сейчас его убрали. В этом году 13-летняя японка выступала на международном турнире. После первых видов она смотрелась неплохо, но когда подошла к коню, не смогла на него сесть. Это как? Почему её допустили до соревнований высокого уровня? При всём моём уважении к Японии.

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— То есть ситуация в Токио стала лишь поводом?

— Безусловно. Плюс она показала всю недееспособность международной федерации. Мы уже давно ходим по лезвию бритвы: выбросят нас или нет. Если президент UIPM Клаус Шорманн за 28 лет никак не может договориться с МОК, возможно, стоит его сменить? За эти годы он так «развивал» пятиборье, что довёл вид спорта до глубокого кризиса, и я сильно сомневаюсь, что он сможет из него вывести. Многие люди в исполкоме засиделись на своих местах и им просто это выгодно. На мой взгляд, там замешаны денежные средства.

— Какие именно?

— Они хотят остаться на своих местах и дальше получать дотацию от МОК, которая выплачивается ежегодно олимпийским видам спорта. В федерации порядка 20 человек. Им, как видно, хватает.

— Для этого необязательно трогать конкур. Можно просто сидеть и ничего не делать…

— Как я понимаю, здесь всё-таки вопрос ещё и в политике. Это лишь моё предположение. Возможно, на самом деле всё иначе. Но, как я понимаю, между главой МОК Томасом Бахом и Шорманном в какой-то момент пробежала чёрная кошка.

— И, убрав конкур, он хочет вернуть расположение к себе?

— Не исключаю такой вариант. Ведь ни одного официального письма от МОК по поводу конкура нет. Возможно, это прозвучало где-то в кулуарах. И самое страшное, что, принимая данное решение, UIPM нарушает свой собственный устав. Мы — спортсмены — сейчас всё фиксируем и планируем подавать иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Федерация хочет поменять дисциплину, не соблюдая правила, так же в своё время вводился лазер-ран. Кстати, очень неплохая идея, но в первую очередь это была потрясающая бизнес-схема.

— Какая?

— Немцы внедряют лазер-ран и зарабатывают огромные деньги, потому что только одна компания в Германии делает пистолеты, которые считывают луч. Но только оборудование не работало на соревнованиях два года подряд. У меня есть видео, которое это подтверждает. Нам говорят, что конь — это лотерея. Ребята, вы за два года убрали несколько чемпионов мира, потому что предоставленное оружие не работало. Дело не в коне, а в зарабатывании средств.

«Нам предлагают даже сёрфинг»

— К слову о лотерее. Это ещё один аргумент против конкура…

— Это наш шестой вид — договорённость с удачей. Нужно просто правила немного поменять. Если лошадь не проходит маршрут, как было в Токио, потому что её переклинило, дать возможность замены. Если виноват человек, то уже нельзя.

— Какие ещё изменения в правилах конкура вы предлагаете?

— Во-первых, можно изменить высоту. На чемпионате мира мы иногда выступаем с барьерами 80—100 см, а на Олимпийских играх ставят 120. Мы готовы делать меньше прыжков, не 15. Но должна быть подготовка молодого поколения езде на лошади, необходимы международные сборы. Страна, принимающая соревнования, должна предоставлять одинаковое поголовье, а не так — с миру по нитке.

— Ещё одно нововведение, которое коснётся уже предстоящих Игр: пятиборье должно по времени укладываться в полтора часа, чтобы стать более зрелищным. Это реально?

— Чиновники говорят, якобы в таком формате даже три-четыре соревнования уже проводилось. Но процентов 70 спортсменов понятия не имеют, как в следующем году будут выглядеть турниры.

— Каждый из пяти видов спорта отдельно на Играх очень интересно смотреть, даже стрельбу. Почему вместе получается, что нет?

— Просто никто не хочет заниматься развитием пятиборья. Проще потратить деньги на себя: перелёты, гостиницы. Всё уходит на чиновников, а не спортсменов и организацию соревнований. У меня складывается, по крайней мере, такое ощущение. Видел это десять лет, пока был в «фаворе». У нас плохие автобусы, а они приезжают на хороших машинах. На дворе 2021-й год, а мы до сих пор снимаем соревнования на телефон! Говорят, что есть спонсоры, но с 2012 года я их не вижу. Была и осталась Lufthansa, но сейчас компания оплачивает только перелёты. Ушли Speedo и Arena.

— Какие сейчас варианты предлагаются вместо конкура?

— Я уважаю любой вид спорта, потому что каждый по-своему сложный. Но я не знаю, чем заменить лошадей. Слышал, называется даже сёрфинг. Но он явно не подходит. Англичане в Токио впервые в истории выиграли две золотые медали. В лидерах Германия и Россия. Этим странам предложить сёрфинг? Вы серьёзно? В конном спорте развиваются силовые качества, выносливость, координация. Ты должен вести себя и лошадь. Важно быстрое принятие решений. Плюс договорённость со Вселенной, с удачей. Бокс, борьба, сёрфинг — всё это не сопоставимо.

— Смена вида спорта приведёт к перестройке всей методики подготовки спортсменов. И получается, нынешние чемпионы могут паковать чемоданы?

— Нужна не только новая методика, но и базы, школы. Вы представляете, сколько понадобится средств, чтобы перестроить все пятиборные объекты в мире? Вопрос надо досконально прорабатывать, готовить теоретическую часть. Такая же ситуация была с лазер-раном в своё время, быстренько проголосовали и всё. Как видно, решили так же сделать и сейчас. Вроде бы Европа и демократия, но только её пока как раз не наблюдается.

— Почему страны соглашаются? Они не понимают, насколько глобальные изменения в системе их ждут?

— Я не знаю, какой ветер гуляет у них в головах. Впрочем, многие национальные федерации существуют у нас исключительно на бумаге. Мне смешно, когда на сайте UIPM пишут, что решение убрать конкур поддержала Уганда. Я не видел ни одного спортсмена из данной страны на турнирах или хотя бы одного запроса от Уганды на проведение дуатлона (плавание и бег. — RT).

С другой стороны, у нас и заслуженные люди поддерживают данное решение. Например, двукратный олимпийский чемпион Андрей Моисеев. Он тоже считает, что нужно убирать коня. Но забывает Пекин, где победить ему помогла как раз лошадь. И других деятелей тоже подводит память. Они выигрывали благодаря коню, а не вопреки.

Да, содержать лошадь достаточно затратно: порядка 30 тыс. в месяц. А она ещё может заболеть, как человек. На школу нужно иметь 10—15 сильных животных и ещё столько же совсем слабеньких для обучения азам верховой езды. Получается где-то 900 тыс. в месяц чисто на содержание. В России очень мало регионов готовы столько тратить. Ведь выхлоп — всего две медали на Олимпийских играх. Но здесь, опять же, вопрос к UIPM: где третий обещанный комплект наград? Мы ждали микст, но федерация с МОК так и не договорилась. Хотя, на примере той же лёгкой атлетики, это было не так сложно.

— При этом в поддержку решения UIPM выступает даже семья Пьера де Кубертена. По крайней мере, письмо от них опубликовано на сайте организации…

— Это всё враньё. Я общаюсь с семьёй. Они так не думают.

— А почему тогда молчат?

— Они очень дипломатичные и стараются отвечать словами из писем де Кубертена. Он говорит про важность остаться в программе Олимпийских игр, соответствовать духу времени, но никак не о том, чтобы убирать конкур.

— Какова во всей этой истории роль России?

— В нашей стране проводятся соревнования самого высокого уровня, все иностранцы любят к нам приезжать. Всегда отличная картинка, в конкуре — ровное поголовье. Когда в Нижнем Новгороде был чемпионат Европы, привозили лошадей с нескольких регионов, в том числе из Москвы. Ещё один яркий турнир — Кубок президента. При этом Россию, несмотря на авторитет, не слушают. Хотя предложений была масса.

— Но президент ФСПР Вячеслав Аминов одновременно является вице-президентом международной федерации, как его могут не слушать?

— Это нужно у него уточнять, общаться. Я высказываю лишь своё мнение.