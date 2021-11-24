Павлова считает, что своей позицией по трансгендерам МОК может уничтожить женский спорт

Депутат Государственной думы VII созыва, заслуженный тренер по лёгкой атлетике Ольга Павлова высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) отказаться от определения уровня тестостерона у спортсменов-трансгендеров в качестве критерия их допуска к соревнованиям.

«Решение МОК по трансгендерам — это вопрос принципов социальной справедливости, нравственности, но не спорта. Такой подход просто уничтожит женские виды спорта. Олимпийские игры в Токио, на которых канадская футболистка Ребекка Куинн стала первым трансгендером, завоевавшим олимпийскую медаль, открыли новую страницу гендерного равенства. Это стало большим вызовом для всего международного движения. Однако существует ряд принципов олимпизма, которые нарушать нельзя», — приводит слова Павловой «Татар-информ».

МОК накануне опубликовал ряд рекомендаций для международных федераций по вопросу трансгендеров и спортсменов, которые заявляют противоположную своему полу гендерную идентичность. В частности, в данном документе указано, что спортсмен должен выступать в той гендерной категории, в которой чувствует себя лучше.

Ранее Иоланда Чен заявила, что МОК необходимо ввести третью гендерную категорию.