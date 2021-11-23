Чен считает, что МОК необходимо ввести третью гендерную категорию

Призёрка чемпионата мира в тройном прыжке, а ныне спортивный комментатор Иоланда Чен высказала своё мнение о новых рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу трансгендеров.

МОК накануне опубликовал ряд рекомендаций для международных федераций по вопросу трансгендеров и спортсменов, которые заявляют противоположную своему полу гендерную идентичность. В частности, в данном документе указано, что спортсмен должен выступать в той гендерной категории, в которой чувствует себя лучше.

«Это несправедливо, даже сама формулировка несправедливая. Что значит: вы чувствуете себя лучше? Если мужчина чувствует себя лучше в женском качестве, то он имеет право перейти в женский спорт и там побеждать? Конечно, это неприемлемо. Если быть толерантным и признавать наличие трансгендеров в жизни и в спорте, то, возможно, МОК стоит подумать о введении третьей категории, чтобы не дискриминировать этих людей. Если же человек с повышенным уровнем тестостерона выступает в женском спорте, то это катастрофа. Мы уже имеем неприятные случаи, в частности в лёгкой атлетике. Побеждать этих женщин совершенно не представляется возможным. Женский спорт будет убит. Женщинам придётся либо объявлять себя трансгендерами, повышать уровень тестостерона, чтобы быть конкурентоспособными, либо бросать спорт», — заявила Чен в эфире программы «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ».

Ранее социолог прокомментировал рекомендации МОК по вопросу трансгендеров.