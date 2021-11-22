Социолог прокомментировал рекомендации МОК по вопросу трансгендеров

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Cоциолог Иосиф Дискин, профессор Высшей школы экономики, заместитель председателя научно-экспертного совета ВЦИОМ, высказал свою позицию относительно рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу трансгендеров.
Социолог прокомментировал рекомендации МОК по вопросу трансгендеров
  • AP

«МОК пошёл на поводу у новой гражданской религии. У нас же победил какой-то примитивный марксизм. За каждым решением ищут лишь какие-то материальные аргументы. Ничего подобного. За этим стоит огромный моральный прессинг, что они не понимают современных тенденций, что они не понимают, что такое современная гендерная теория, и в силу этого не могут быть частью современного общества», — заявил Дискин в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

Международный олимпийский комитет накануне опубликовал ряд рекомендаций для международных федераций по вопросу трансгендеров и спортсменов, которые заявляют о противоположной своему полу гендерной идентичности. В частности, в данном документе указано, что спортсмен должен выступать в той гендерной категории, в которой чувствует себя лучше.

Ранее Агапитов выразил мнение, что вопрос смены пола убьёт женский спорт.

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