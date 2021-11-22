Агапитов считает, что вопрос смены пола убьёт женский спорт

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что ему неизвестно о возможном желании кого-либо из отечественных спортсменов поменять пол ради выступления в другой гендерной категории.

«Если мы говорим о российской тяжёлой атлетике, то я таких фактов не знаю. В 90-е годы, когда не было женской тяжёлой атлетики, мы не могли себе представить, что подобное вообще будет. Однако как только международное сообщество дало такую возможность, то у нас сразу появились тяжелоатлетки. Это вопрос нравственности и справедливости. Вопрос о смене пола убьёт женский спорт, необходимо искать решение», — заявил Агапитов в эфире программы «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ».

Международный олимпийский комитет накануне опубликовал ряд рекомендаций для международных федераций по вопросу трансгендеров и спортсменов, которые заявляют противоположную своему полу гендерную идентичность. В частности, в данном документе указано, что спортсмен должен выступать в той гендерной категории, в которой чувствует себя лучше.

Первым трансгендером в истории Игр стала новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард, которая выступила на Олимпиаде в Токио.

Ранее в США выдали первый американский паспорт с отметкой о гендере «X».