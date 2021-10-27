В США выдали первый американский паспорт с отметкой о гендере «X»

Официальный представитель Госдепа США заявил, что в Соединённых Штатах выдали первый американский паспорт с отметкой о третьем гендере — «X».

«Госдепартамент выдал первый паспорт США с отметкой гендера «X». Мы с нетерпением ждём возможности предложить его всем, кто подаёт заявление на получение паспорта, как только мы заполним необходимую систему и обновим форму в начале 2022 года», — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте американского ведомства.

По его словам, ведомство продолжает тесно сотрудничать с другими правительственными учреждениями США, чтобы гарантировать максимально комфортные путешествия для всех владельцев паспортов, вне зависимости от их половой принадлежности.

Ранее Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал ситуацию с гендерным вопросом в странах Запада.

В октябре в Великобритании семья подала в суд на правительство за разрешение трансгендерам носить в англиканской школе одежду, не соответствующую их полу. Пара считает, что такие меры разрушают психику обычных детей.