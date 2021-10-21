Путин прокомментировал ситуацию с гендерным вопросом в странах Запада

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Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал ситуацию с гендерным вопросом в странах Запада.
Путин прокомментировал ситуацию с гендерным вопросом в странах Запада
  • AP

«В совершенную фантасмагорию превратилась в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин... ревнители новых подходов заходят так далеко, что даже хотят отменить сами эти понятия. Тех же, кто рискует сказать, что мужчины и женщины всё же есть и это биологический факт, подвергают чуть ли не остракизму», — заявил он.

По его словам, на Западе в рамках подобной политики придумывают такие понятия, как «родитель №1» и «родитель №2», «родивший родитель» и так далее.

«Запрет на использование словосочетания «грудное молоко» и замена его на «человеческое молоко», чтобы люди, не уверенные в собственной половой принадлежности, не обиделись... не говорю уже о просто чудовищных вещах, когда детям сегодня с малолетства внушают, что мальчик может легко стать девочкой — и наоборот. Фактически навязывают им якобы имеющийся у каждого выбор. Навязывают, отстраняя от этого родителей», — отметил Путин.

Как отметил президент, подобное находится «на грани преступления против человечности».

Ранее в Великобритании семья подала в суд на правительство за разрешение трансгендерам носить в англиканской школе одежду, не соответствующую их полу. Пара считает, что такие меры разрушают психику обычных детей. 

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