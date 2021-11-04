«Исключить фактор случайности»: почему конкур могут заменить на велоспорт в современном пятиборье

Международный союз современного пятиборья планирует исключить конный спорт из программы соревнований из-за скандала на Олимпийских играх в Токио. По словам президента ФСПР Вячеслава Аминова, Россия поддержит это решение, поскольку лошади на соревнованиях выбираются по жребию, что делает результат непредсказуемым. Среди вариантов замены называются велоспорт, скалолазание и бег с препятствиями. При этом некоторые спортсмены выступают против подобных преобразований.

Современное пятиборье уже в этом месяце может существенно преобразиться. На заседании исполкома международной организации (UIPM) в ноябре будет решено, исключать ли конкур из программы соревнований.

Причиной стал скандал, развернувшийся на Олимпийских играх в Токио. Пятиборка из Германии Анника Шлой удерживала лидерство на протяжении дня. Во время соревнований по конкуру ей по жребию достался конь по кличке Сейнт Бой. После первых четырёх прыжков лошадь перестала слушаться и отказалась преодолевать препятствия. На видео попал момент, как немка наказывает животное за неповиновение, а её тренер, Ким Райзнер, бьёт коня кулаком.

Инцидент вызвал бурную реакцию в спортивном сообществе, а также среди защитников животных. Тренер была отстранена от соревнований, Аннику начали обвинять в жестоком обращении с лошадьми. Американская актриса Кейли Куоко, которая давно занимается конным спортом, и вовсе предложила выкупить Сейнт Боя. Больше всего звезду сериала «Теория Большого взрыва» возмутило то, в каком свете из-за действий немки был представлен её любимый конкур.

С одной стороны, можно понять состояние Шлой, которая была лидером соревнований и в один момент лишилась шансов на борьбу за медали. С другой, в такой же ситуации с Сейнт Боем оказалась Гульназ Губайдуллина. Из-за четырёх закидок (отказ коня преодолевать барьер. — RT) она не смогла закончить маршрут и не заработала очков за данный вид программы. Помимо немки и россиянки, ещё четыре спортсменки получили нули за данный вид программы.

Выступать в конкуре пятиборцам действительно очень сложно из-за специфических правил. Спортсменам лошадь достаётся по жребию, и у всадников очень мало времени на то, чтобы познакомиться с животным, а это важно для взаимодействия во время маршрута. У каждой лошади свой характер и повадки. Плюс ко всему — сама лошадь должна быть готова к таким стартам. В профессиональном конном спорте выступление на арендованных животных — большая редкость. Обычно всадники работают с одним и тем же конём на протяжении нескольких лет перед тем, как начать выступать на высоком уровне. Лидер сборной России по выездке Инесса Меркулова, к примеру, со своим партнёром Мистером Икс выступает с 2010-го. В паре они неоднократно участвовали в финале Кубка мира и несколько лет находились в десятке мирового рейтинга.

По мнению главы Федерации современного пятиборья России Вячеслава Аминова, конь всегда был для спортсменов обузой именно потому, что выбирается жребием.

«Из-за этого пятиборцы, показывающие великолепные результаты в плавании, фехтовании, беге и стрельбе, получив сложное животное, уходили в минус. Если помните, даже Александр Лесун на Играх в Рио вытянул больного коня, и, не замени мы его, не было бы у нас олимпийского чемпиона. Поэтому я исключение конного спорта поддерживаю, считаю, что это правильное решение», — приводят слова Аминова РИА Новости.

Помимо проблемы со жребием, которая находится на поверхности, есть у чиновников и другие причины убрать конкур из программы соревнований. Ни для кого не секрет, что конный спорт очень дорогостоящий. Речь не только о самих лошадях, но и об организации соревнований: необходимо специальное покрытие для поля, нужна территория и денники для содержания привезённых животных, обязателен ветеринарный контроль, самим спортсменам приходится покупать дорогую амуницию. Как отмечает Аминов, всё это мешает уменьшить расходы и сделать соревнования более зрелищными.

«Конкур нам утягощал бюджет и мешал сократить по времени программу пятиборья. Я понимаю тех спортсменов, которые привыкли к присутствию конкура в пятиборье, но проблема травматичности и отсутствия состязательности стояла перед нами очень серьёзно», — заявил чиновник.

Далеко не все спортсмены поддерживают идею убрать конный спорт из пятиборья. Россиянка Аделина Ибатуллина призналась, что именно из-за общения с животными выбрала пятиборье.

«В свои десять лет ушла из дружной команды по плаванию, потому что мне обещали лошадь. По сей день это моя радость и отдушина. Взаимодействие с животным — одно из самых прекрасных ощущений, которые я испытывала в жизни. Наш вид спорта, пусть и немассовый, непонятный и непопулярный, — это история. Без коня она бесследно и навсегда исчезнет», — написала Ибатуллина на своей странице в Instagram.

Возмущена и Гульназ Губайдуллина, интересы которой, казалось бы, защищает федерация. Она считает, что проблема не в конкуре, а в неспособности организаторов предоставить на важные старты готовых, адекватных лошадей.

«Мы годами учились дружить с этими прекрасными созданиями, а они так — раз — и будто хотят удалить опухоль! Возможно, после таких изменений большинство лидирующих спортсменов не смогут продолжать выступать», — написала в своём Instagram спортсменка.

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На что же хотят заменить конкур? Новый вид, как считает Аминов, должен отвечать ряду критериев: не будет слишком дорогим, исключит фактор случайности, впишется в программу пятиборья и обеспечит его развитие в мире. Кроме того, он должен отличаться от остальных четырёх дисциплин и быть интересным для болельщиков и телевидения.

Пока самый обсуждаемый вариант — велоспорт. Однако, по мнению президента ФСПР, и он не идеален из-за всё того же отсутствия зрелищности.

«У нас соревнования будут проходить полтора часа, и надо поменять конный спорт на что-то интересное, активное и по-честному спортивное. Не стану скрывать, предлагают ещё скалолазание, другие дисциплины, мы собираем предложения, над этим сейчас и работаем. Да, ситуация неординарная, стоит выбор, но думаю, что пятиборцы найдут решение», — подчеркнул Аминов.

Не впечатлена идеей пересесть на велосипед и Ибатуллина, которая в шутку отметила в конце своего поста в Instagram: «Во время зомби-апокалипсиса пятиборец точно останется жив. Сегодняшний. А завтрашний в попытке оторваться от преследования застрянет на велике в канаве».