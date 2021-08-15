Американская актриса Куоко намерена купить лошадь, которую ударила тренер на ОИ

Американская актриса Кейли Куоко, известная по ролям в сериалах «Теория Большого взрыва» и «Бортпроводница», хочет выкупить лошадь, которую ударила немецкий тренер во время соревнований по современному пятиборью на летней Олимпиаде в Токио.

«Эта наездница и её тренер — позор. Я куплю эту лошадь и покажу ей жизнь, которая у неё должна быть. Назовите вашу цену», — написала в Instagram Куоко.

По её мнению, это были не олимпийские соревнования по конкуру, а отвратительное, бесклассовое, оскорбительное представление конного вида спорта.

«Этой команде должно быть стыдно за себя», — добавила Куоко.

Во время женского пятиборья на Олимпиаде в Токио конь отказался подчиняться Аннике Шлой. Немецкая спортсменка грубо воздействовала на животное, ударяя его шпорами и хлыстом. Также насилие было отмечено со стороны тренера Шлой Ким Райснер.

Ранее сообщалось, что правозащитная организация PETA («Люди за этичное обращение с животными») намерена добиться исключения конного спорта из программы летних Олимпийских игр.