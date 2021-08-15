Борцы за права животных потребовали исключить конный спорт из программы Олимпиады

Правозащитная организация PETA («Люди за этичное обращение с животными») намерена добиться исключения конного спорта из программы летних Олимпийских игр.

Как сообщает пресс-служба PETA, организация обратилась в Международный олимпийский комитет с соответствующим требованием.

«Олимпийские игры призваны показывать соревнования между людьми, а не способность пугать и травмировать лошадей, которые не хотят участвовать в турнирах, но выполняют всю работу, иногда — ценой своей жизни», — говорится в заявлении PETA.

В организации подчёркивают, что лошадям не нужны никакие медали в отличие от людей. Животные не выбирают для себя участие в опасных мероприятиях.

Во время женского пятиборья на Олимпиаде в Токио конь отказался подчиняться Аннике Шлой. Немецкая спортсменка грубо воздействовала на животное, используя удары шпорами и хлыстом. Также в насилии была замечена тренер Шлой Ким Райснер.

Ранее сообщалось, что немка Юлия Краевски выиграла золотую медаль в соревнованиях по конному спорту на летних Олимпийских играх в Токио.