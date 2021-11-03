Колесников стал чемпионом Европы по плаванию на короткой воде
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Российский пловец показал лучшее время на дистанции 50 м на спине — 22,47 секунды. 21-летний спортсмен установил новый рекорд чемпионатов Европы.
Серебряную медаль завоевал Микеле Ламберти (+0,18) из Италии. Бронза досталась румыну Роберту Глинту (+0,27).
В активе Колесникова — серебряная и бронзовая награды Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Ранее сообщалось, что женская сборная России выиграла эстафету вольным стилем на ЧЕ по плаванию.