Женская сборная России выиграла эстафету 4 × 50 м вольным стилем на ЧЕ по плаванию

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Женская сборная России по плаванию завоевала первое место в эстафете 4 × 50 м вольным стилем на чемпионате Европы, который проходит в Казани.
Женская сборная России выиграла эстафету 4 × 50 м вольным стилем на ЧЕ по плаванию
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

В составе российской сборной выступали Розалия Насретдинова, Арина Суркова, Мария Каменева и Дарья Клепикова. Девушки показали результат 1:34,92 с.

Второе место заняла сборная Нидерландов, третье — команда Польши.

Мужская сборная России в составе Владимира Морозова, Владислава Гринёва, Евгения Рылова и Климента Колесникова в данной дисциплине завоевала бронзовые медали. Первое место заняли нидерландцы, второе — итальянцы.

Ранее россиянка Годун выиграла заплыв на 50 м брассом на этапе КМ в Казани.

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