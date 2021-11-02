Женская сборная России выиграла эстафету 4 × 50 м вольным стилем на ЧЕ по плаванию

Женская сборная России по плаванию завоевала первое место в эстафете 4 × 50 м вольным стилем на чемпионате Европы, который проходит в Казани.

© Максим Богодвид

РИА Новости

В составе российской сборной выступали Розалия Насретдинова, Арина Суркова, Мария Каменева и Дарья Клепикова. Девушки показали результат 1:34,92 с. Второе место заняла сборная Нидерландов, третье — команда Польши. Мужская сборная России в составе Владимира Морозова, Владислава Гринёва, Евгения Рылова и Климента Колесникова в данной дисциплине завоевала бронзовые медали. Первое место заняли нидерландцы, второе — итальянцы. Ранее россиянка Годун выиграла заплыв на 50 м брассом на этапе КМ в Казани.