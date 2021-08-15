Благодарность волонтёру, скандал с укушенной медалью и тату в честь внука-скалолаза: что осталось за кадром Игр в Токио

Звезда сериала «Теория Большого взрыва» Кейли Куоко хочет купить лошадь, которую ударила тренер во время Олимпийских игр в Токио. Чемпион в беге на 110 м с барьерами Ханс Парчмент отблагодарил девушку-волонтёра, которая оплатила ему такси. Мэр Нагойи Такаси Кавамура пообещал оплатить софтболистке Миу Гото замену медали, которую он укусил. Бабушка испанского скалолаза Альберто Хинеса Лопеса сделала себе татуировку в честь его победы. RT рассказывает, что осталось за кадром главных соревнований лета.

Протест против конного спорта

Олимпийские игры в Токио спровоцировали конфликт между организаторами и защитниками прав животных. Организация PETA призвала Международный олимпийский комитет отказаться от проведения соревнований по конному спорту из-за нескольких неоднозначных инцидентов с лошадьми во время соревнований.

Самым известным из них стал случай с пятиборкой из Германии Анникой Шлой. Она должна была выступить в конкуре на лошади по кличке Saint Boy, но едва оказалась в седле, как стало понятно, что пройти маршрут не удастся — животное напрочь отказывалось слушаться. Шлой, лидировавшая на тот момент в общем зачёте, пыталась угомонить лошадь с помощью силы, но ничего не получилось. Её тренер Ким Райснер, стоявшая в стороне, тоже ударила животное, за что потом была дисквалифицирована. В Международном союзе современного пятиборья заверили, что Saint Boy не пострадал и испытывает только усталость после соревнований, но эти заявления не удовлетворили любителей животных.

Среди тех, кто был возмущён отношением Шлой и Райснер к лошади, оказалась американская актриса Кейли Куоко, известная по съёмкам в сериале «Теория Большого взрыва». Главным увлечением её жизни является конный спорт, и она сама владеет несколькими ездовыми лошадьми. Узнав о случившемся, Куоко не только раскритиковала спортсменку и тренера, но и заявила, что хочет купить пострадавшее животное и обеспечить ему достойную жизнь. Актриса попросила лишь назвать цену.

«Золотая» помощь

Ямайский бегун Хансл Парчмент тоже едва не лишился своей медали. В тот день, когда ему нужно было выступить в полуфинальном забеге на 110 м с барьерами, спортсмен сел не в тот автобус. Когда он осознал свою ошибку, то вышел и попросил помощи у волонтёра. Девушка по имени Трияна Стойкович дала ему денег на такси и посадила в машину. Благодаря этому легкоатлет успел выступить, пробился в финал и затем стал олимпийским чемпионом.

После своей победы Парчмент снова сел в тот же самый автобус, но уже намеренно — чтобы найти свою спасительницу. Когда они встретились, спортсмен показал девушке золотую медаль, которую не получил бы без её помощи, подарил свою футболку и возместил расходы на такси. По-своему поблагодарило Стойкович и Министерство туризма Ямайки, пригласив девушку посетить страну.

Надкушенная медаль

Совсем другая история приключилась с золотой медалью японской софтболистки Миу Гото. После победы своей команды на домашней Олимпиаде она приехала в родной город Нагойя и явилась на приём к мэру Такаси Кавамуре. Традиционное чествование спортсменов неожиданно пошло не по плану, когда чиновник попросил спортсменку повесить ему на шею награду. Затем он снял защитную маску и надкусил медаль.

Помимо того что Кавамура нарушил правила гигиены и неуважительно отнёсся к награде Гото, он позволил ряд неоднозначных реплик, например, спросив, спортсменку, разрешено ли ей вступать в романтические отношения. Поведение политика вызвало скандал в Японии, ему пришлось извиняться. Кавамура также пообещал оплатить Гото новую медаль. Кроме того, мэра также лишили возможности присутствовать на эстафете паралимпийского огня.

Отказ от финансовой помощи

Прыгунья в воду Цюань Хунчан стала на Олимпиаде в Токио настоящей национальной героиней Китая. Уже в 14 лет она выиграла состязания по прыжкам с вышки. После своей победы спортсменка призналась, что выступает для того, чтобы собрать деньги на лечение своей мамы, пострадавшей в автокатастрофе четыре года назад.

Слова Цюань так тронули её соотечественников, что они принялись задаривать семью чемпионки. По South China Morning Post, ей предложили в подарок новое жильё и 200 тыс. юаней (около 2,2 млн рублей. — RT). Однако отец спортсменки отказался принять все пожертвования, а также попросил болельщиков не приходить к его дому, ставшему настоящим местом паломничества.

Нападение на тхэквондиста

Не во всех странах прибывших из Токио спортсменов чествовали как героев. Так, первый в истории Ирландии участник Олимпийских игр в тхэквондо Джек Вули подвергся жестокому нападению на улицах Дублина спустя несколько дней после возвращения домой.

У себя в Instagram 22-летний спортсмен рассказал, что вечером 13 августа он гулял с другом по набережной, как вдруг навстречу им вышла толпа агрессивно настроенных молодых людей и девушек. Они стали набрасываться на прохожих, и Вули тоже попал под горячую руку. Он получил сильный удар в лицо.

Вули был госпитализирован в местную больницу, ему теперь понадобится пластическая операция на губе. Тхэквондист, который провёл в Токио всего один проигранный поединок, рассказал, что по слухам одна их жертв нападения погибла от ножевых ранений, так что спортсмену ещё повезло, что он остался жив.

Бабушкина гордость

Первый в истории олимпийский чемпион по скалолазанию Альберто Хинес Лопес рассказал, как необычно на его успех отреагировала собственная бабушка. На радостях от победы 18-летнего внука пожилая женщина сделала себе татуировку.

Родственница спортсмена нанесла себе на руку небольшой рисунок в виде чёрных олимпийских колец. По словам Лопеса, бабушка решилась на такой поступок для того, чтобы похвастаться его достижением перед окружающими. На это отреагировал даже легенда испанского баскетбола Пау Газоль. Он похвалил татуировку в Twitter и сказал, что нет ничего удивительного в том, что бабушка гордится таким внуком.

Олимпиада с опозданием

Жители КНДР последними в мире смогли посмотреть олимпийские соревнования из Токио. По информации издания NK News, которое специализируется на новостях из закрытой страны, первые трансляции со спортивных арен начались уже после того, как Игры были официально закрыты. Лишь 10 августа Корейское центральное телевидение показало 70-минутный отрывок женского футбольного матча между сборными Великобритании и Чили, который прошёл ещё 21 июля.

Отмечается, что трансляция шла без комментариев, а качество видео было довольно низким. Также часть картинки была скрыта, что даёт основание полагать, что запись была сделана нелегально. В прошлом телевидение КНДР уже транслировало соревнования мирового уровня с большой задержкой. При этом увидеть выступления своих спортсменов жители Северной Кореи не смогут — сборная их страны стала единственной, которая пропустила Олимпиаду из-за опасений по поводу коронавируса.