Британский призёр ОИ-2020 отреагировал на обвинения в употреблении допинга

Британский бегун Чиджинду Уджа, который был отстранён от соревнований после положительного теста на допинг, впервые прокомментировал обвинения в свой адрес.

«Давайте расставим все точки над «и»: я не мошенник. Я никогда не принимал (по крайней мере, сознательно) запрещённых веществ. Я полностью опустошён и потрясён этой новостью», — цитирует Уджу Reuters.

По его словам, он любит этот спорт, осознаёт свои обязанности и с уважением относится к процессам по его делу.

«Больше не буду давать никаких комментариев по этому поводу, только если это будет необходимо», — добавил Уджа.

Уджа завоевал серебро в эстафете 4 х 100 м на Играх в Токио в составе сборной Великобритании.

Ранее сообщалось, что Минспорта и Федерация триатлона России проводят расследование в отношении триатлониста Игоря Полянского, который сдал положительный допинг-тест.