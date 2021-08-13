Минспорта и Федерация триатлона России проводит расследование в отношении Полянского

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал информацию о положительном допинг-тесте российского триатлониста Игоря Полянского.

«Министерство спорта Российской Федерации осуждает любые случаи нарушения нашими спортсменами антидопинговых правил. Россия реализует политику нулевой терпимости в отношении допинга, в нашей стране в последние годы проводится системная работа для того, чтобы каждый российский спортсмен осознал, что использовать запрещённые препараты недопустимо. Игорь Полянский и его брат Дмитрий отстранены от соревнований. Мы совместно с Федерацией триатлона России проводим самое тщательное расследование», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

По его словам, если вина спортсменов и причастных лиц будет доказана, то их ждёт серьёзное наказание. В Министерстве спорта также считают неприемлемым любое нарушение, связанное с антидопинговыми правилами, а также отмечается, что спортсмены должны быть вдвойне ответственными в связи с пристальным вниманием к российской сборной.

«Уверены, что этот случай является единичным и не отразится на общем восприятии того, какие серьёзные меры принимаются в России для борьбы с допингом», — добавил Матыцин.

На летних Олимпийских играх в Токио Игорь Полянский занял 43-е место в соревнованиях по триатлону.

В пробе российского триатлониста, взятой 21 июля на предолимпийском сборе во Владивостоке, был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

Ранее сообщалось, что брат провалившего допинг-тест триатлониста Полянского тоже отстранён от соревнований.