Брат провалившего допинг-тест триатлониста Полянского тоже отстранён от соревнований

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Дмитрий Полянский, брат провалившего тест на допинг триатлониста Игоря Полянского, тоже отстранён от соревнований.
Брат провалившего допинг-тест триатлониста Полянского тоже отстранён от соревнований
  • РИА Новости

«Игорь Полянский и его брат Дмитрий отстранены от соревнований», — приводит слова министра спорта России Олега Матыцина пресс-служба ведомства.

На летних Олимпийских играх в Токио Игорь Полянский занял 43-е место в соревнованиях по триатлону, а Дмитрий Полянский стал 32-м.

В пробе Игоря Полянского, взятой 21 июля на предолимпийском сборе во Владивостоке, был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

Ранее в РУСАДА заявили, что допинг-проба Игоря Полянского является единичным случаем.

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