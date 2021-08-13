Брат провалившего допинг-тест триатлониста Полянского тоже отстранён от соревнований
- РИА Новости
«Игорь Полянский и его брат Дмитрий отстранены от соревнований», — приводит слова министра спорта России Олега Матыцина пресс-служба ведомства.
На летних Олимпийских играх в Токио Игорь Полянский занял 43-е место в соревнованиях по триатлону, а Дмитрий Полянский стал 32-м.
В пробе Игоря Полянского, взятой 21 июля на предолимпийском сборе во Владивостоке, был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.
Ранее в РУСАДА заявили, что допинг-проба Игоря Полянского является единичным случаем.