В РУСАДА заявили, что допинг-проба Полянского является единичным случаем
- РИА Новости
«Это чисто момент психологического отношения человека к правонарушениям. В целом статистическая вероятность присутствует, в идеале отслеживать можно каждого спортсмена — это было бы замечательно. Но всё равно допинг-контроль не является скринингом всей жизни», — цитирует Буханова РИА Новости.
По его мнению, данная ситуация не является подтверждением того, что спорт в России не изменился. Он отметил, что, наоборот, появились изменения в системе работы, а РУСАДА теперь выявляет нарушения, как и международные организации.
«Соглашусь со словами министра спорта о том, что это единичный случай. Он подтверждает, что мы развиваемся и идём вперёд», — добавил Буханов.
На летних Олимпийских играх в Токио Полянский занял 43-е место в соревнованиях по триатлону.
В пробе российского триатлониста, взятой 21 июля на предолимпийском сборе во Владивостоке, был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.
Ранее в РУСАДА отреагировали на положительный допинг-тест триатлониста Полянского.