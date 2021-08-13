В РУСАДА заявили, что допинг-проба Полянского является единичным случаем

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Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов заявил, что положительная допинг-проба триатлониста Игоря Полянского является единичным случаем.
В РУСАДА заявили, что допинг-проба Полянского является единичным случаем
  • РИА Новости

«Это чисто момент психологического отношения человека к правонарушениям. В целом статистическая вероятность присутствует, в идеале отслеживать можно каждого спортсмена — это было бы замечательно. Но всё равно допинг-контроль не является скринингом всей жизни», — цитирует Буханова РИА Новости.

По его мнению, данная ситуация не является подтверждением того, что спорт в России не изменился. Он отметил, что, наоборот, появились изменения в системе работы, а РУСАДА теперь выявляет нарушения, как и международные организации.

«Соглашусь со словами министра спорта о том, что это единичный случай. Он подтверждает, что мы развиваемся и идём вперёд», — добавил Буханов.

На летних Олимпийских играх в Токио Полянский занял 43-е место в соревнованиях по триатлону.

В пробе российского триатлониста, взятой 21 июля на предолимпийском сборе во Владивостоке, был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

Ранее в РУСАДА отреагировали на положительный допинг-тест триатлониста Полянского.

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