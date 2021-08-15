Малком заявил, что хочет сделать татуировку в честь победы на ОИ в Токио

Нападающий петербургского «Зенита» Малком признался, что хотел бы сделать татуировку в честь победы на Олимпиаде в Токио.

«Эта медаль очень важна для всех — не только для нас, футболистов, но вообще для всех жителей Бразилии. До этого у нашей сборной было всего одно олимпийское золото, а теперь уже два, которые идут подряд», — цитирует Малкома «Матч ТВ».

По его словам, за него счастливы его друзья и семья, а само это чувство очень важное для него.

«Собираюсь сделать татуировку в память об этой победе! Пока не решил где — скорее всего, на спине», — добавил игрок.

Гол Малкома в дополнительное время принёс сборной Бразилии победу над Испанией в финале Олимпийских игр в Токио.

Ранее Малком заявил, что полностью готов к матчу с «Локомотивом».