Бронзовый призёр ОИ Минибаев рассказал о травме, полученной до Игр в Токио

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Российский прыгун в воду Виктор Минибаев признался, что получил травму перед Олимпийскими играми в Токио.
Бронзовый призёр ОИ Минибаев рассказал о травме, полученной до Игр в Токио
  • © РИА Новости / Пероттино Джорджио

«Я получил травму плеча буквально за несколько дней до вылета в Токио. Были опасения, что не смогу прыгать там. Врачи подшаманили — плечо начало разрабатываться. Из-за этой ситуации всю подготовку пришлось немного скорректировать», — приводит слова Минибаева «Матч ТВ».

По его словам, он пил обезболивающие и старался не обращать внимания на повреждение и больше концентрироваться на прыжках.

«Сейчас всё нормально, плечо восстанавливается», — добавил Минибаев.

30-летний Минибаев завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио в синхронных прыжках в паре с Александром Бондарем.

Ранее Минибаев заявил, что у него есть желание продолжать карьеру.

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