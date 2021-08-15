Прыгун в воду Минибаев заявил, что у него есть желание продолжать карьеру
- РИА Новости
«Желание выступать дальше есть — главное, чтобы здоровье было. У нас в прыжках в воду до 30 ещё можно прыгать с вышки, а после 30 — наверное, уже больше трамплин», — приводит слова Минибаева «Матч ТВ».
Он отметил, что прыжки с вышки — это огромные нагрузки. Минибаев подчеркнул, что был самым возрастным участником на Играх в Токио.
«Но я скажу так: на трамплин я не перейду. Сколько бы я ни пытался его прыгать, у меня не получалось. Оставлю это другим», — добавил спортсмен.
30-летний Минибаев завоевал бронзу в синхронных прыжках в паре с Александром Бондарем.
Ранее сообщалось, что Бондарь стал четвёртым в финале ОИ в прыжках в воду с десятиметровой вышки, а Минибаев — пятым.