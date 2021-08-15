Прыгун в воду Минибаев заявил, что у него есть желание продолжать карьеру

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Российский прыгун в воду Виктор Минибаев высказался по поводу возможного продолжения спортивной карьеры.
Прыгун в воду Минибаев заявил, что у него есть желание продолжать карьеру
  • РИА Новости

«Желание выступать дальше есть — главное, чтобы здоровье было. У нас в прыжках в воду до 30 ещё можно прыгать с вышки, а после 30 — наверное, уже больше трамплин», — приводит слова Минибаева «Матч ТВ».

Он отметил, что прыжки с вышки — это огромные нагрузки. Минибаев подчеркнул, что был самым возрастным участником на Играх в Токио.

«Но я скажу так: на трамплин я не перейду. Сколько бы я ни пытался его прыгать, у меня не получалось. Оставлю это другим», — добавил спортсмен.

30-летний Минибаев завоевал бронзу в синхронных прыжках в паре с Александром Бондарем.

Ранее сообщалось, что Бондарь стал четвёртым в финале ОИ в прыжках в воду с десятиметровой вышки, а Минибаев — пятым.

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