Бондарь стал четвёртым в финале ОИ в прыжках в воду с вышки, Минибаев — пятый
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В финале соревнований Бондарь набрал 514,50 балла.
Его соотечественник Виктор Минибаев расположился на пятой позиции с результатом 495,85 балла.
Золотую медаль завоевал Юань Као из Китая (582,35).
Серебряным призёром стал ещё одним представитель Китая — Дзянь Янь (580,40).
Бронза — у британца Томаса Дэйли (548,25).
Ранее сообщалось, что Бондарь и Минибаев вышли в финал ОИ в прыжках в воду с вышки.