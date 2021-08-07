Бондарь стал четвёртым в финале ОИ в прыжках в воду с вышки, Минибаев — пятый

Короткая ссылка
Россиянин Александр Бондарь занял четвёртое место в соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на летних Олимпийских играх в Токио.
Бондарь стал четвёртым в финале ОИ в прыжках в воду с вышки, Минибаев — пятый
  • © REUTERS / Bernadett Szabo

В финале соревнований Бондарь набрал 514,50 балла.

Его соотечественник Виктор Минибаев расположился на пятой позиции с результатом 495,85 балла.

Золотую медаль завоевал Юань Као из Китая (582,35).

Серебряным призёром стал ещё одним представитель Китая — Дзянь Янь (580,40).

Бронза — у британца Томаса Дэйли (548,25).

Ранее сообщалось, что Бондарь и Минибаев вышли в финал ОИ в прыжках в воду с вышки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить