Бондарь стал четвёртым в финале ОИ в прыжках в воду с вышки, Минибаев — пятый

Россиянин Александр Бондарь занял четвёртое место в соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на летних Олимпийских играх в Токио.

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В финале соревнований Бондарь набрал 514,50 балла. Его соотечественник Виктор Минибаев расположился на пятой позиции с результатом 495,85 балла. Золотую медаль завоевал Юань Као из Китая (582,35). Серебряным призёром стал ещё одним представитель Китая — Дзянь Янь (580,40). Бронза — у британца Томаса Дэйли (548,25). Ранее сообщалось, что Бондарь и Минибаев вышли в финал ОИ в прыжках в воду с вышки.