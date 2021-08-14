Ямайский легкоатлет отблагодарил девушку, которая помогла ему выиграть золото ОИ

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Ямайский легкоатлет Хансл Парчмент, завоевавший золотую медаль на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) в беге на 110 метров с барьерами, стал героем социальных сетей.
Ямайский легкоатлет отблагодарил девушку, которая помогла ему выиграть золото ОИ
  • Reuters

Парчмент опубликовал трогательное видео на своей странице в Twitter, отблагодарив девушку, которая помогла ему завоевать золотую медаль Олимпийских игр.

Ямаец был близок к пропуску Олимпийских игр из-за того, что перепутал маршруты автобусов и вместо легкоатлетического стадиона приехал в водный комплекс.

Организаторы предложили легкоатлету повторить маршрут, чтобы попасть в необходимое место, однако тогда он опоздал бы на свой забег.

В итоге ему помогла Тихана Стойкович, работавшая на Олимпиаде волонтёром.

Стойкович дала Ханслу необходимую сумму и вызвала ему такси. Благодаря ей атлет успел на своей забег.

Через несколько дней Парчмент вместе с медалью вернулся на место встречи с волонтёром, чтобы отблагодарить её. Атлет подарил ей рубашку сборной Ямайки, отдал одолженную сумму и дал потрогать медаль.

«Всегда будьте добры друг к другу», — прокомментировал Парчмент видео.

Ранее сообщалось, что Паралимпийские игры в Токио могут пройти со зрителями.

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