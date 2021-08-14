Ямайский легкоатлет отблагодарил девушку, которая помогла ему выиграть золото ОИ
- Reuters
Парчмент опубликовал трогательное видео на своей странице в Twitter, отблагодарив девушку, которая помогла ему завоевать золотую медаль Олимпийских игр.
Ямаец был близок к пропуску Олимпийских игр из-за того, что перепутал маршруты автобусов и вместо легкоатлетического стадиона приехал в водный комплекс.
Организаторы предложили легкоатлету повторить маршрут, чтобы попасть в необходимое место, однако тогда он опоздал бы на свой забег.
В итоге ему помогла Тихана Стойкович, работавшая на Олимпиаде волонтёром.
Стойкович дала Ханслу необходимую сумму и вызвала ему такси. Благодаря ей атлет успел на своей забег.
Через несколько дней Парчмент вместе с медалью вернулся на место встречи с волонтёром, чтобы отблагодарить её. Атлет подарил ей рубашку сборной Ямайки, отдал одолженную сумму и дал потрогать медаль.
«Всегда будьте добры друг к другу», — прокомментировал Парчмент видео.
Ранее сообщалось, что Паралимпийские игры в Токио могут пройти со зрителями.