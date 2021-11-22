Американский гольфист Вудс вернулся к тренировкам после аварии

Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс возобновил тренировки после аварии, в которую он попал в феврале этого года.

Он опубликовал в Twitter видео, на котором бьёт по мячу клюшкой.

23 февраля 45-летний спортсмен попал в ДТП недалеко от Лос-Анджелеса, после чего был госпитализирован. Он получил серьёзные травмы ног, из-за чего ему пришлось перенести хирургическое вмешательство. В районе большой берцовой кости Вудсу установили металлический стержень. Вышел же из больницы атлет в середине марта.

Вудс является 15-кратным победителем турниров серии «Мейджор», также он провёл рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге.

Ранее Вудс поблагодарил за поддержку гольфистов и болельщиков.