Американский гольфист Вудс вернулся к тренировкам после аварии
- ©tigerwoods
Он опубликовал в Twitter видео, на котором бьёт по мячу клюшкой.
23 февраля 45-летний спортсмен попал в ДТП недалеко от Лос-Анджелеса, после чего был госпитализирован. Он получил серьёзные травмы ног, из-за чего ему пришлось перенести хирургическое вмешательство. В районе большой берцовой кости Вудсу установили металлический стержень. Вышел же из больницы атлет в середине марта.
Вудс является 15-кратным победителем турниров серии «Мейджор», также он провёл рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге.
Ранее Вудс поблагодарил за поддержку гольфистов и болельщиков.
Making progress pic.twitter.com/sVQkxEHJmq— Tiger Woods (@TigerWoods) November 21, 2021