Попавший в ДТП Вудс поблагодарил за поддержку гольфистов и болельщиков

Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс отреагировал на акцию, организованную в его поддержку после того, как он попал в автомобильную аварию.

«Мне сложно объяснить, насколько меня тронула картина, когда я сегодня включил телевизор и увидел многих гольфистов в красных поло. Хочу сказать каждому игроку и каждому болельщику, что ваша поддержка позволяет мне лучше справляться с испытаниями в течение этого тяжёлого времени», — написал Вудс в Twitter.

23 февраля недалеко от Лос-Анджелеса 45-летний спортсмен попал в ДТП, после которого был госпитализирован. Спасателям пришлось использовать спецсредства, чтобы достать спортсмена из повреждённого автомобиля. Он получил серьёзные травмы ног, из-за чего ему придётся перенести хирургическое вмешательство.

28 февраля многие гольфисты вышли играть в красных поло и чёрных брюках, в которых обычно выступает американец.

Вудс является 15-кратным победителем турниров серии «Мейджор», также он провёл рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге.

Ранее стало известно о состоянии попавшего в аварию гольфиста Вудса.