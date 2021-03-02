Попавший в ДТП Вудс поблагодарил за поддержку гольфистов и болельщиков

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Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс отреагировал на акцию, организованную в его поддержку после того, как он попал в автомобильную аварию.
Попавший в ДТП Вудс поблагодарил за поддержку гольфистов и болельщиков
  • Reuters

«Мне сложно объяснить, насколько меня тронула картина, когда я сегодня включил телевизор и увидел многих гольфистов в красных поло. Хочу сказать каждому игроку и каждому болельщику, что ваша поддержка позволяет мне лучше справляться с испытаниями в течение этого тяжёлого времени», — написал Вудс в Twitter.

23 февраля недалеко от Лос-Анджелеса 45-летний спортсмен попал в ДТП, после которого был госпитализирован. Спасателям пришлось использовать спецсредства, чтобы достать спортсмена из повреждённого автомобиля. Он получил серьёзные травмы ног, из-за чего ему придётся перенести хирургическое вмешательство.

28 февраля многие гольфисты вышли играть в красных поло и чёрных брюках, в которых обычно выступает американец.

Вудс является 15-кратным победителем турниров серии «Мейджор», также он провёл рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге.

Ранее стало известно о состоянии попавшего в аварию гольфиста Вудса.

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