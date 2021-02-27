Стало известно о состоянии попавшего в аварию гольфиста Вудса
- Reuters
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте 45-летнего спортсмена.
«Этим утром Тайгер был перевезён в медицинский центр «Седарс-Синай», где ему была оказана медицинская помощь в связи с полученными травмами. Процедуры прошли успешно, сейчас он восстанавливается и находится в хорошем настроении. Тайгер и его семья хотели бы поблагодарить всех за потрясающую поддержку и сообщения, которые мы получили за последние несколько дней», — говорится в заявлении.
Вудс 23 февраля недалеко от Лос-Анджелеса попал в ДТП, после которого был госпитализирован. Спасателям пришлось использовать спецсредства, чтобы достать спортсмена из повреждённого автомобиля. Он получил серьёзные травмы ног, из-за чего ему придётся перенести хирургическое вмешательство.
Вудс является 15-кратным победителем турниров серии «Мейджор», также он провёл рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге.
Ранее сообщалось, что травмы попавшего в ДТП гольфиста Вудса не несут угрозы для жизни.