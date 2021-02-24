Источник: травмы попавшего в ДТП гольфиста Вудса не несут угрозы для жизни

Травмы, которые получил в результате автомобильной аварии известный американский гольфист Тайгер Вудс, не представляют угрозы для жизни.

Об этом сообщает The Athletic. Более подробная информация о состоянии здоровья гольфиста станет известна позднее.

45-летний Вудс 23 февраля попал в ДТП в Лос-Анджелесе, вследствие которого был госпитализирован. Спасателям пришлось использовать спецсредства, чтобы достать спортсмена из повреждённого автомобиля. Он получил серьёзные травмы ног, из-за чего ему придётся перенести хирургическое вмешательство.

Ранее Трамп пожелал скорейшего выздоровления попавшему в ДТП гольфисту Вудсу.