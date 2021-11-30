Лесун заявил, что выступает против исключения конкура из программы пятиборья

Олимпийский чемпион Александр Лесун сообщил, что большинство атлетов выступают против исключения конкура из программы соревнований по современному пятиборью и сейчас готовят иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

«Самое страшное, что, принимая данное решение, UIPM нарушает свой собственный устав. Мы, спортсмены, сейчас всё фиксируем и планируем подавать иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Федерация хочет поменять дисциплину, не соблюдая правила, так же в своё время вводился лазер-ран. Кстати, очень неплохая идея, но в первую очередь это была потрясающая бизнес-схема», — заявил в интервью RT Лесун.

«Мы готовы меняться, можем пойти на многие изменения в конкуре. Но сама федерация этого не хочет. Она не намерена тратить денежные средства и другие ресурсы на этот вид программы. Раньше у нас были международные сборы, на которых большое внимание уделялось верховой езде, а также существовало лицензирование спортсменов. Если хорошо держишься в седле, тебя допускают до соревнований. А сейчас их убрали. В этом году 13-летняя японка выступала на международном турнире. После первых видов она смотрелась неплохо, но, когда подошла к коню, не смогла на него сесть. Это как? Почему её допустили до соревнований высокого уровня? При всём моём уважении к Японии», — добавил он.

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