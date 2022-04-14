В сборной России подтвердили, что Лесун завершил карьеру до начала событий на Украине
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«Лесун подавал заявление о завершении карьеры, причём до начала всех событий. Поэтому слова о том, что он не хочет выступать за Россию, соответствуют действительности в той же мере, как если бы Майкл Фелпс при завершении карьеры сказал, что не хочет выступать за сборную США», — цитирует Попова «Чемпионат».
Напомним, что BBC был опубликован материал, в котором на основе слов Лесуна сделан вывод, что спортсмен отказался выступать за Россию из-за ситуации на Украине. Позже спортсмен опроверг эту информацию.
Ранее Анфиса Резцова высказалась о ситуации вокруг завершения карьеры Лесуна.