Резцова высказалась о ситуации вокруг завершения карьеры Лесуна
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«Меня уже ничего не удивляет. Мы готовы уже отовсюду ждать подвохов. Это даже не подвохи, а хамство со стороны иностранных журналистов. Хочу заверить за всех спортсменов, что мы — люди России, жители России и никогда свою страну не предадим», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».
По её мнению, Лесун ничего такого не говорил в интервью. Она добавила, что это очередной накат на Россию со стороны западных журналистов.
Напомним, что BBC опубликовала материал, в котором на основе слов Лесуна был сделан вывод, что спортсмен отказался выступать за Россию из-за ситуации на Украине. Позже спортсмен опроверг эту информацию.
Ранее Лесун заявил, что завершил карьеру не из-за ситуации на Украине.