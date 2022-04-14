Резцова высказалась о ситуации вокруг завершения карьеры Лесуна

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала ситуацию с олимпийским чемпионом по современному пятиборью Александром Лесуном.
Резцова высказалась о ситуации вокруг завершения карьеры Лесуна
  • Gettyimages.ru
  • © Matt Roberts

«Меня уже ничего не удивляет. Мы готовы уже отовсюду ждать подвохов. Это даже не подвохи, а хамство со стороны иностранных журналистов. Хочу заверить за всех спортсменов, что мы — люди России, жители России и никогда свою страну не предадим», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

По её мнению, Лесун ничего такого не говорил в интервью. Она добавила, что это очередной накат на Россию со стороны западных журналистов.

Напомним, что BBC опубликовала материал, в котором на основе слов Лесуна был сделан вывод, что спортсмен отказался выступать за Россию из-за ситуации на Украине. Позже спортсмен опроверг эту информацию.

Ранее Лесун заявил, что завершил карьеру не из-за ситуации на Украине. 

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