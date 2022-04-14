Олимпийский чемпион Лесун заявил, что завершил карьеру не из-за ситуации на Украине

Олимпийский чемпион 2016 года российский пятиборец Александр Лесун отреагировал на информацию, что ситуация на Украине повлияла на его решение завершить карьеру.

«В этом материале сильно смещён вектор, и я в шоке от этого. Вроде мои слова, но журналисты сместили вектор моих высказываний. Я лишь сказал, что в феврале я завершил спортивную карьеру и больше выступать в современном пятиборье не хочу. Это никак не связано со спецоперацией на Украине. Я не отказывался выступать за Россию из-за политической ситуации. Я завершил карьеру из-за того, что у нас вообще происходит в мире современного пятиборья, из-за личных моментов, связанных с нашей федерацией», — цитирует Лесуна «Матч ТВ».

По его словам, он пока не знает, что будет делать после окончания карьеры. При этом в Федерации современного пятиборья России ему дали понять, что он ей не нужен, хотя изначально ему предлагали стать специалистом по фехтованию.

До этого BBC опубликовала материал, в котором на основе слов Лесуна был сделан вывод, что спортсмен отказался выступать за Россию из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что российских биатлонисток Екатерину Бех, Оксану Москаленко и Ольгу Абрамову исключили из сборной Украины.