Российских биатлонисток Бех, Москаленко и Абрамову исключили из сборной Украины

Бывшие российские биатлонистки Екатерина Бех, Оксана Москаленко и Ольга Абрамова уволены Министерством по делам молодёжи и спорта из состава сборной Украины.

По информации Biathlon.com.ua, три биатлонистки не выполнили критерии отбора для попадания в состав национальной команды.

Напомним, что Екатерина Бех, Оксана Москаленко и Ольга Абрамова покинули Украину после начала спецоперации.

Напомним, что Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российским спортсменам выступать на соревнованиях под его эгидой. Также было временно приостановлено членство Союза биатлонистов России (СБР) в организации.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что в международном спорте по отношению к России очевидно биполярное расстройство.