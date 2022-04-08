«Единственное, что ещё не пробовал на льду»: Авербух объявил о начале тренерской карьеры

Хореограф и постановщик Илья Авербух объявил о старте тренерской карьеры в танцах на льду. Он будет работать под эгидой школы Нины Мозер «Вдохновение» совместно с Еленой Масленниковой. У начинающих специалистов уже появилась первая юниорская пара, а также множество желающих пройти отбор. Многие эксперты поддержали бывшего фигуриста. Так, Татьяна Тарасова уверена, что Авербух сможет продемонстрировать свои многочисленные навыки на новом поприще, а Инна Гончаренко считает, что для человека с таким огромным опытом нет недостижимых задач.

Илья Авербух официально объявил о начале тренерской карьеры. Серебряный призёр Олимпийских игр будет работать в паре с Еленой Масленниковой, которая многие годы помогает ему в организации ледовых шоу. Также к их команде присоединится Игорь Ерёменко, завершивший профессиональную карьеру в этом году.

Планы у начинающих специалистов грандиозные — составить конкуренцию ведущим танцевальным школам. Задача определённо непростая, впрочем, они и сами прекрасно понимают, что до достижения этой цели предстоит пройти сложный и длинный путь становления и роста. По словам Авербуха, это вопрос не года и не двух.

«По-настоящему становление школы может произойти в ближайшие пять лет — когда те ребята 14—16 лет, которые пришли к нам заниматься сейчас, будут выходить на взрослую арену. Конечно, хотелось бы сделать всё быстрее. Но я думаю, что за пять лет мы сможем показать работу, которая потихонечку создаст конкуренцию известным школам. Конкуренция — это всегда хорошо», — рассказал Авербух в интервью «Газете.Ru».

По словам бывшего фигуриста, в группу будут набирать исключительно юниоров, чтобы вместе с ними расти и подниматься на вершину, а не брать уже готовые дуэты и просто стоять рядом с ними у бортика.

«Пока достаточно большой интерес к нашей группе. Много народа просится, мы ведём отбор. Уже есть одна пара, с которой мы сможем в следующем сезоне на совсем юниорском уровне, но что-то показать», — поделился 48-летний специалист.

Своё решение начать тренерскую карьеру спустя много лет работы хореографом и продюсером шоу, Авербух объяснил так: это единственное, чего он ещё не пробовал на льду.

Действительно, на его счету как постановщика множество потрясающих театрализованных представлений, а также восемь сезонов телешоу «Ледниковый период», который вывел любовь к фигурному катанию в стране на совершенно новый уровень. И безусловно, десятки соревновательных программ фигуристов. Так, его перу принадлежат знаменитый «Список Шиндлера» Юлии Липницкой, «Жутко громко и запредельно близко» Евгении Медведевой, а также «Белый ворон» Михаила Коляды.

Оставлять эту работу Авербух не намерен, несмотря на то что будет тренировать самостоятельно. По его словам, в грядущем сезоне он продолжит сотрудничество с Колядой, а также, возможно, займётся постановкой программ для Анастасии Мишиной — Александра Галлямова и Андрея Мозалёва. Пока, отмечает специалист, ему удаётся находить время на все привычные дела — на катке он бывает лишь с восьми до десяти утра.

«Конечно, тренерская деятельность требует не только двух часов в день, но сейчас я работаю в таком режиме», — поделился Авербух.

Множество экспертов в мире фигурного катания уверены, что человек, обладающий таким огромным опытом и багажом знаний, непременно добьётся успеха и в смежной профессии. В первую очередь поддержала Авербуха Татьяна Тарасова, которая много лет работает с ним в «Ледниковом периоде».

«Я рада за Илью, он очень талантливый человек. Думаю, что у него всё получится. Смена деятельности? Так ведь тренерская работа включает в себя и режиссёрство, и продюсерство, и работу постановщика, где Илья уже себя отлично зарекомендовал», — сказала Тарасова «Матч ТВ».

По мнению Инны Гончаренко, в фигурном катании для Авербуха нет недостижимых целей.

«Если он будет так же увлечён и вкладываться, как он вкладывается в постановку шоу, то почему нет? А шоу у него получаются неординарные, захватывающие, очень качественно выполненные, с интересными задумками. У него богатый опыт в постановке очень удачных программ: они всегда с интересными находками, со смыслом и некой изюминкой. У него всегда прослеживается определённый стиль», — поделилась заслуженный тренер России.

Авербух и Масленникова будут работать на льду спортивного комплекса «Вдохновение». Нина Мозер, которая привела к золоту Олимпийских игр Татьяну Волосожар и Максима Транькова, увидела в начинающих наставниках большой потенциал и согласилась взять их под своё крыло.

«Я вижу его хорошим, профессиональным тренером, надеюсь, что он станет сильным специалистом и будет результат. Посчитала, что если им это интересно, то они могут достойно работать», — заявила Мозер.

Александр Жулин, который также работает с танцевальными парами, отреагировал на новость с юмором и заявил, что уже дрожит от страха из-за появления нового конкурента.

«Предлагаю ему поменяться: Илья идёт в тренеры, а я — в «Ледниковый период». На самом деле, думаю, что Авербух сможет быть очень хорошим специалистом, судя по его постановкам. Тем более что он учился на моей технике. Так что у него всё получится. Могу только пожелать успехов на этом поприще», — сказал Жулин РИА Новости.