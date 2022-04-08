Авербух: возможно, я поставлю программу для Мишиной и Галлямова
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«Возможно, поработаем с Андреем Мозалёвым. Также мы рассматриваем сотрудничество с Тамарой Николаевной Москвиной — могу поставить программу Анастасии Мишиной и Александру Галлямову», — цитирует Авербуха «Газета.Ru».
Напомним, что Мишина и Галлямов являются олимпийскими чемпионами в командном турнире, чемпионами мира, Европы и России. В личных соревнованиях на Олимпиаде- 2022 пара завоевала бронзовую медаль.
Ранее Татьяна Тарасова поддержала решение хореографа Ильи Авербуха начать тренерскую деятельность.