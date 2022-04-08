Авербух: возможно, я поставлю программу для Мишиной и Галлямова

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду и хореограф Илья Авербух рассказал, кому из фигуристов поставит программы на следующий сезон.
Авербух: возможно, я поставлю программу для Мишиной и Галлямова
  • Gettyimages.ru
  • © Amin Mohammad Jamali

«Возможно, поработаем с Андреем Мозалёвым. Также мы рассматриваем сотрудничество с Тамарой Николаевной Москвиной — могу поставить программу Анастасии Мишиной и Александру Галлямову», — цитирует Авербуха  «Газета.Ru»

Напомним, что Мишина и Галлямов являются олимпийскими чемпионами в командном турнире, чемпионами мира, Европы и России. В личных соревнованиях на Олимпиаде- 2022 пара завоевала бронзовую медаль.

Ранее Татьяна Тарасова поддержала решение хореографа Ильи Авербуха начать тренерскую деятельность.

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