Тарасова поддержала решение Авербуха начать тренерскую карьеру

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила решение хореографа Ильи Авербуха начать тренерскую деятельность.

«У Авербуха обязательно получится. У него везде получается, потому что он талантливый человек», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Напомним, что российский фигурист занялся продюсированием и постановкой театрализованных ледовых представлений в 2004 году. 8 апреля хореограф объявил о начале тренерской карьеры.

Ранее Авербух высказался о возможной смене спортивного гражданства российскими фигуристами из-за санкций Международного союза конькобежцев (ISU).