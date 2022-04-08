Тарасова поддержала решение Авербуха начать тренерскую карьеру
- РИА Новости
- © Екатерина Чеснокова
«У Авербуха обязательно получится. У него везде получается, потому что он талантливый человек», — цитирует Тарасову «Чемпионат».
Напомним, что российский фигурист занялся продюсированием и постановкой театрализованных ледовых представлений в 2004 году. 8 апреля хореограф объявил о начале тренерской карьеры.
Ранее Авербух высказался о возможной смене спортивного гражданства российскими фигуристами из-за санкций Международного союза конькобежцев (ISU).