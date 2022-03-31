Роднина высказалась о решении Щербаковой продолжить карьеру

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение фигуристки Анны Щербаковой продолжить спортивную карьеру.

«Не всем же хочется быть одноразовыми чемпионками. Возможно, и ей этого не хочется. Если у неё есть желание, возможность, физическая и психологическая, то надо продолжать карьеру», — цитирует Роднину Sport24.

По её словам, любые титулы и регалии спортсмена не являются причиной и поводом завершить карьеру, даже если это олимпийское золото.

«По крайней мере, спортсмену самому должно быть интересно бороться с самим собой, повторять свои результаты и убеждаться в своих силах», — добавила Роднина.

Напомним, что Щербакова выступает во взрослых соревнованиях третий сезон. 18-летняя фигуристка является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, двукратной серебряной призёркой чемпионатов Европы и финала Гран-при сезона-2019/2020. Анна трижды подряд побеждала на национальном первенстве, а также в составе сборной России выиграла командный чемпионат мира 2021 года.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение Щербаковой продолжить спортивную карьеру.