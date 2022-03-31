Тарасова призвала оставить в покое Щербакову

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение олимпийской чемпионки Анны Щербаковой продолжить спортивную карьеру.

«Оставьте девочку в покое. Пусть она вместе со своими тренерами принимает решение. Взрослый человек, олимпийская чемпионка! Её решение в любом случае будет правильным. Болельщикам хочется видеть Щербакову и дальше в фигурном катании, потому что она влюблена в него», — цитирует Тарасову Sport24.

27 марта на пресс-конференции Кубка Первого канала Щербакова не исключила, что может завершить карьеру по окончании сезона-2021/22.

Фигуристка выступает во взрослых соревнованиях третий сезон. Она является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, двукратной серебряной призёркой чемпионатов Европы и финала Гран-при сезона-2019/20. Анна трижды подряд побеждала на национальном первенстве, а также в составе сборной России выиграла командный чемпионат мира 2021 года.

Ранее Щербакова заявила, что продолжит спортивную карьеру.