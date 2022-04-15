«Решение — настоящий позор»: ЧМ-2022 по волейболу перенесён в Польшу и Словению, а место сборной России займёт Украина

Международная федерация волейбола (FIVB) официально перенесла чемпионат мира 2022 года из России в Польшу и Словению. При этом место россиян займёт сборная Украины как команда, располагающаяся на наивысшем месте в рейтинге из числа не сумевших отобраться на турнир. В ВФВ решение международной федерации назвали не вызывающим удивления. В свою очередь, бывший наставник национальной команды Владимир Алекно подчеркнул, что в настоящий момент о спортивном принципе речи не идёт. А вице-президент ВФВ Геннадий Шипулин предположил, что FIVB «отработала по сценарию».

Чемпионат мира по волейболу должен был стать одним из самых масштабных и ярких спортивных событий года в России. Планировалось, что турнир примут сразу десять городов, а продлится он почти месяц — с 26 августа по 11 сентября. Его организация оказалась для страны особенно важной ещё и потому, что в последний раз она принимала первенство планеты в далёком 1962-м. Спустя 60 лет её ждал настоящий праздник.

Увы, ему не суждено состояться. Ещё в начале марта ЧМ в России отменили, а накануне появилась новость о его передаче Польше и Словении. В частности, это подтвердил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В Международной федерации волейбола поначалу опровергли информацию, но в пятницу официально сообщили о смене организаторов.

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В FIVB отметили, что две вышеуказанные страны сами выразили желание принять турнир. При этом отдельные матчи могут пройти на территории других государств. Президент федерации Ари Граса Фильо подчеркнул, что Польша и Словения обладают огромным опытом организации подобных мероприятий.

«Хотел бы от всего сердца поблагодарить страны, проявившие заинтересованность в том, чтобы предложить свою помощь в трудное для волейбола время. Глубоко тронут тем, как волейбольная семья объединилась в солидарности, и мы гордимся тем, что смогли найти такой потрясающий выход», — заявил функционер.

Куда более неожиданным стало решение FIVB заменить Россию на ЧМ-2022 на Украину, которая изначально не сумела пробиться в финальную стадию. Этот ход в организации объяснили тем, что соседи обладают наиболее высоким рейтингом среди команд, потерпевших неудачу в отборе.

В ФВУ сообщили, что получили соответствующее письмо. При этом жеребьёвка группового этапа заново проводиться не будет, а сборная просто займёт место отечественной команды в квартете А под первым сеяным номером.

Это стало подарком для скромного коллектива, который имел немного шансов квалифицироваться на ЧМ. На прошлогоднем чемпионате Европы, который являлся частью отбора, украинцы в 1/8 финала уступили как раз россиянам. В число 12 лучших сборных согласно рейтингу FIVB, из числа потерпевших неудачу, им также попасть не удалось. А до того они лишь раз в своей истории принимали участие в финальной стадии первенства планеты — в 1998-м заняли десятое место в Нагано.

В России вердикт FIVB хотя и встретили с негодованием, но, похоже, оказались к нему готовы. Так, генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко отметил: участие Украины в турнире не вызывает удивления.

«Если какая-то сборная выбывает из соревнований, в них включается следующая по рейтингу команда. С точки зрения положения о ЧМ сложно придраться к решению FIVB, ведь Украина и была следующей по рейтингу. Но то, что она поставлена полностью в привилегированные условия, лидером группы, как хозяин турнира, заменив Россию, вопрос спорный. Видимо, FIVB решила не проводить новую жеребьёвку», — приводит слова функционера «Р-Спорт».

По его мнению, согласно логике, обе стороны конфликта не должны были принимать участие в ЧМ, но международная федерация вынесла другой вердикт.

«На фоне того, что происходит в мире, это особого удивления не вызывает. Тем более они имели основания», — добавил Ярёменко.

А генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин с сожалением отметил, что спорт в последнее время превратился в политику. Украина же, по его словам, на ЧМ вряд ли окажется в состоянии выступить достойно.

«Это их право включать кого угодно. Сложно сказать, какой результат покажет Украина на ЧМ. Не могу сказать, что это топ-команда в мировом волейболе, но хороший середнячок. Не думаю, что у них есть какие-то перспективы. Я реально смотрю на вещи, хорошо отношусь к волейболистам, но какие-то высокие места вряд ли будут заняты. Ограничится ли всё выходом из группы? Не факт, что они ещё из неё выйдут», — цитирует Тетюхина «Спорт-Экспресс».

Другой бывший игрок сборной России Алексей Спиридонов, напротив, предположил, что соседи способны побороться за путёвку в 1/8 финала, но такой результат станет для них максимумом.

Опрошенные RT эксперты также признались, что не сильно удивились шагам международной федерации. Например, бывший главный тренер отечественной национальной команды Владимир Алекно предположил, что замена России на Украину могла созреть ещё до того, как ЧМ окончательно перенесли в Польшу и Словению.

«Кто вместо нас, Украина или Зимбабве, по большому счёту роли не играет. У России отобрали первенство планеты, и это очень плохо. Насколько правильно со спортивной точки зрения отдать путёвку Украине? К сожалению, в настоящий момент все спортивные, этические, финансовые принципы свелись к нулю. Поэтому удивляться не приходится», — посетовал специалист.

Однако из вынужденного пропуска командой ЧМ он призвал не делать трагедию. Не следует, по словам специалиста, вести речь и о полной изоляции.

«Национальное первенство проходит на высоком уровне, а болельщики начинают любить своих спортсменов. Хотя с точки зрения профессионального волейбола всё происходящее минус. А с точки зрения развития молодёжи — плюс. Молодые ребята только сделают шаг вперёд», — добавил Алекно.

Другой экс-наставник сборной России, а в настоящий момент вице-президент ВФВ Геннадий Шипулин, напротив, с трудом сдерживал эмоции.

«Удручён вердиктом FIVB и протестую против него. К сожалению, и Украина, и перенос ЧМ в Польшу и Словению — одного поля ягоды. Я не могу равнодушно смотреть на происходящее. Наш оргкомитет проделал огромную работу. Вышло постановление правительства. Страна понесла огромные затраты. Построили новые стадионы. Первенства планеты в России не было 60 лет. Решение FIVB невозможно принять. Это настоящий позор. Международная федерация пошла на поводу и отработала сценарий. Видимо, возникло желание, так сказать, взять под козырёк», — подчеркнул специалист.

При этом тренер уверен, что Украина окажется не в состоянии показать достойный результат на ЧМ, а сравнивать её с Россией не имеет смысла.

«Она находится в волейбольной яме как с точки зрения рейтинга, так и игры. Это разные полюса. Увы, Украина не способна выступить нормально. Хотя в советское время волейбол в стране находился на высоком уровне, но всё порезали по-живому. Мы до сих пор поддерживаем контакты с ребятами оттуда, ведь волейбол живёт вне политики», — отметил Шипулин.