FIVB подтвердила, что Украина заменила Россию на ЧМ-2022 по волейболу

В Международной федерации волейбола (FIVB) подтвердили замену сборной России на команду Украины на чемпионате мира по волейболу 2022 года.

«В соответствии с правилами FIVB, а также с учётом того, что Польша и Словения уже прошли квалификацию для участия в чемпионате мира, Украине было предложено заменить Россию в качестве следующей команды с самой высокой позицией в мировом рейтинге», — говорится в заявлении на сайте FIVB.



Таким образом, Украина сыграет в группе A с Сербией, Тунисом и Пуэрто-Рико.

Российская же команда отстранена от всех соревнований под эгидой организации до следующего уведомления.

Изначально ЧМ-2022 должен был пройти в России с 26 августа по 11 сентября. Однако турнир был перенесён.

Ранее генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин отреагировал на замену России на Украину на ЧМ-2022 по волейболу.