Тетюхин отреагировал на замену России на Украину на ЧМ-2022 по волейболу
«Это вопрос к международной федерации, почему принято такое решение. У нас не будет чемпионата мира, мы в нём не примем участия, поэтому я ничего не думаю. Спорт превратился в политику. Это их право — включать кого угодно», — цитирует Тетюхина «Спорт-Экспресс».
Вместе с тем он считает, что сборная Украины на ЧМ-2022 не добьётся больших успехов. Тетюхин назвал украинскую команду хорошим середняком.
«Не думаю, что у них будут какие-то перспективы, я реально смотрю на вещи, хорошо отношусь к игрокам. Но какие-то места вряд ли будут. Не факт, что они еще и из группы выйдут», — добавил он.
Руководство Международной федерации волейбола (FIVB) 14 апреля приняло решение отдать сборной Украины место России на чемпионате мира — 2022 среди мужских команд.
ЧМ-2022 должен был пройти в России с 26 августа по 11 сентября. Однако турнир был перенесён.
FIVB отстранила все российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под её эгидой.
Ранее сообщалось, что окончательного решения по переносу ЧМ-2022 в Польшу и Словению нет.