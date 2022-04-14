FIVB: окончательного решения по переносу ЧМ-2022 в Польшу и Словению нет

В Международной федерации волейбола (FIVB) выступили с заявлением по поводу возможного переноса мужского чемпионата мира — 2022 из России в Польшу и Словению.

«FIVB принимает к сведению комментарии польского премьер-министра. Тем не менее в настоящее время готовится решение правления FIVB по этому самому вопросу, и FIVB предоставит полную обновленную информацию после его завершения», — цитирует пресс-службу федерации «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что перенесённый из России чемпионат мира по волейболу пройдёт в Польше и Словении. Отмечалось, что даты проведения турнира пока неизвестны.

Напомним, что 1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла мужской чемпионат мира из России в связи с политической ситуацией. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября.

Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация волейбола подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на $80 млн из-за отмены чемпионата мира.